L’ONU « soulagée », affirme sa disponibilité

Le secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, est « soulagé » qu’un accord de cessation des

hostilités au Nagorny Karabakh ait été conclu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

sous l’égide de la Russie, a déclaré mardi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

"Notre objectif constant était le bien-être des civils, l’accès humanitaire

et la protection de vies", a-t-il ajouté en répondant à des questions sur ce

conflit lors de son point-presse quotidien.

"Nous continuerons à entretenir des contacts avec les parties et les

co-présidents du Groupe de Minsk (Etats-Unis, Russie, France) pour voir

comment nous pouvons (...)