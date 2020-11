Mon cœur est déchiré, par François Rochebloine

Chers Amis ,

Aujourd’hui en cette veille de l’armistice du 11 novembre 1918 ,

Je suis partagé entre la tristesse et la colère !

Mon cœur est déchiré !

L’Armenie et la communauté internationale arménienne ont été humiliés avec cette capitulation !

France qu’as tu fais pour empêcher cela ?

Alors que des appels incessants t’ont été adressés ?

En réponse ça été des déclarations de neutralité alors que vous connaissiez les agresseurs Turco-Azéris avec leurs mercenaires syriens, libyens, pakistanais et afghans !

Inadmissible !

Il ne faudra plus dire “ nos amis arméniens “

Vous les avez trahis !

J’ai honte pour vous !

J’ai honte de l’Union Européenne qui a refusé de prendre en compte la situation au nom de la Réal Politique !

Ce n’est qu’un début !

Le Dictateur Erdogan ne s’ arrêtera pas là, mais il sera trop tard et personne ne pourra dire je ne savais pas !

Oui je suis triste et en colère devant la communauté internationale qui elle aussi a refusé de choisir son camp ,celui de l’ autodétermination d’ un peuple pour vivre en paix sur ces terres ancestrales, en Paix , en Sécurité et en totale Liberté contrairement à ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Turquie !

J’ ai une pensée très forte pour toutes les victimes, tuées ou blessées dans cette guerre avec les Turco- Azéris !

Je prie pour eux et leurs familles .

Vive l ‘ Artsakh libre !!!!!

François Rochebloine

Membre honoraire du Parlement

Ancien député de la Loire

Président de l’association Francophonie en Artsakh