Sept questions pour la paix au Karabakh. Qui en a profité et que se passera-t-il ensuite ?

Le conflit sanglant de 44 jours a été arrêté dans la nuit du 10 novembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président russe Vladimir Poutine ont signé un accord pour mettre fin à la guerre au Haut-Karabakh.

En vertu de cet accord, la partie arménienne perd des territoires importants du Haut-Karabakh et de toutes les régions occupées qui l’entourent.

Près de 2000 soldats russes s’aligneront le long de la ligne de contact et du couloir de Lachin.

Que signifie tout cela pour chacune des parties au conflit ?

Le service russe de la BBC répond aux principales questions sur la trêve.

Qu’est-ce qui est écrit dans les accords ? Qui garantit la paix ?

Le matin du 10 novembre, l’accord trilatéral entre les parties au conflit et la Russie a été publié sur le site officiel du Kremlin.

Ses principales dispositions :

L’Arménie et l’Azerbaïdjan cessent complètement les hostilités au Karabakh, les troupes restent sur leurs positions. Le cessez-le-feu est contrôlé par un centre spécial de maintien de la paix.

Les parties échangent des otages, des prisonniers et les corps des morts.

Les troupes russes de maintien de la paix sont déployées au Karabakh pendant cinq ans avec une prolongation automatique de leur mandat de cinq ans avec le consentement des parties. Ils occupent la ligne de contact.

La ville de Shusha reste sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

L’Arménie est obligée de renvoyer trois régions en Azerbaïdjan - Agdam, Kelbajar et Lachin. Stepanakert (Khankendi), Mardakert (Agdere), Martuni (Khojavend) et des parties de l’ex-NKAO non capturées par l’armée azerbaïdjanaise restent sous le contrôle des forces arméniennes.

Un couloir de 5 km de large fonctionnera dans la région de Lachin pour relier le Karabakh à l’Arménie. Il sera contrôlé par les soldats de la paix russes.

L’Arménie s’engage à garantir la sécurité des communications entre l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan. L’armée russe contrôlera ce couloir.

Les personnes déplacées et les réfugiés retournent au Haut-Karabakh et dans les zones adjacentes sous le contrôle de la commission de profil des Nations Unies.

Selon le texte de l’accord, le contrôle du maintien de la paix dans la région est assuré par l’armée russe. Pour cela, les premiers Casques bleus se sont rendus au Karabakh lundi. Au total, il est prévu de déployer 1960 soldats de la paix, 90 véhicules blindés de transport de troupes et 370 unités d’automobiles et de matériel spécial.

Après la trêve déclarée, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que les soldats de la paix turcs seraient également déployés au Karabakh, mais rien n’a été dit à ce sujet dans l’accord officiel.

Le ministère russe des Affaires étrangères et Dmitri Peskov ont nié les propos d’Aliyev.

Cependant, la Turquie peut aider l’Azerbaïdjan à créer un centre de surveillance des conditions de cessez-le-feu, a déclaré Peskov. Mais le centre sera situé sur le territoire de l’Azerbaïdjan proprement dit, en dehors du Karabakh.

Pourquoi les parties n’ont-elles accepté les casques bleus que maintenant ? Y a-t-il un risque d’une autre guerre ?

Tant la partie arménienne que les dirigeants du Haut-Karabakh affirment que les forces azerbaïdjanaises ont acquis un avantage significatif après la prise de la ville de Choucha. Aliyev a annoncé sa capture le 8 novembre.

C’est un point stratégiquement important pour la région : Elle est située sur une falaise à partir de laquelle Stepanakert, la capitale de la NKR non reconnue, est traversée par presque tous les types d’armes à feu.

Si les hostilités se poursuivaient, l’Azerbaïdjan s’emparerait de toute la république non reconnue en quelques jours, a assuré le président du NKR Arayik Harutyunyan. Les batailles avaient déjà lieu aux abords de Stepanakert.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a assuré qu’il avait signé l’accord après que l’armée arménienne y eut insisté. Il a déclaré qu’il y avait des problèmes de mobilisation en Arménie pour poursuivre la guerre.

« J’ai pris une telle décision quand l’armée, en fait, a insisté pour prendre une telle décision. Vous imaginez une situation où l’armée dit qu’il est nécessaire d’arrêter », a déclaré Pashinyan.

Désormais, la force de la paix dans la région est garantie par les soldats de la paix, une attaque contre laquelle se heurte un affrontement direct avec la Russie.

« Les Azerbaïdjanais se sentent clairement inspirés par leurs succès sur le champ de bataille », a déclaré James Warlick, ancien coprésident américain du groupe de Minsk, à la BBC. « Nous espérons que la paix sera préservée, mais en Azerbaïdjan, ils insisteront pour l’ensemble du Karabakh. Des soldats de la paix sont nécessaires pour empêcher de nouvelles hostilités et d’éventuelles représailles. »

Le déploiement de soldats de la paix russes est le meilleur résultat, déclare le militant civil Bakhruz Samedov, étudiant diplômé de l’Université Charles de Prague : « Malgré l’esprit postcolonial de la présence russe, cela signifie la paix et la sécurité pour la région. Nous avons tous vu comment, pendant la guerre, les acteurs internationaux n’ont pas fait pour faire la paix. « »Les tentatives de la Russie ont également échoué au début. Mais la Russie a agi de manière décisive, en essayant d’arrêter la guerre et de satisfaire les intérêts de l’Azerbaïdjan. Dans cette situation, la mission de maintien de la paix russe jouera un rôle d’équilibrage et est absolument nécessaire pour un véritable cessez-le-feu", a déclaré Samedov.

Selon lui, seule la présence de la Russie contrebalancera l’influence croissante de la Turquie.

Pourquoi n’y a-t-il aucune déclaration sur le statut du Karabakh dans l’accord ? Que dit-on de la paix des deux côtés ?

L’accord ne dit rien sur le statut du Haut-Karabakh. Cela fait référence au territoire de la région autonome du Haut-Karabakh (NKAO) au sein de la RSS d’Azerbaïdjan, qui était principalement habité par des Arméniens. Avant la guerre actuelle, la majeure partie était occupée par la république non reconnue du Haut-Karabakh (Artsakh).

L’attaché de presse du président russe Dmitri Peskov, interrogé sur le statut du Karabakh, a répondu que tous les actes juridiques antérieurs, y compris les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, restaient en vigueur. Ils déclarent adhérer à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et exigent le retrait des forces arméniennes des zones qu’elles occupaient autour de NKAO.

À court terme, le Haut-Karabakh restera probablement sous le contrôle des forces arméniennes - à l’exception des unités occupées par l’armée azerbaïdjanaise, a déclaré à la BBC Joshua Kuchera, rédacteur en chef du Eurasianet basé aux États-Unis.

Mais l’accord ne dit rien sur une solution à long terme. Et dans une situation d’incertitude, les Casques bleus seront les garants de la paix dans la région.

La situation actuelle n’est pas une paix définitive, a déclaré à la BBC Hans Gutbrod, un expert du Caucase du Sud. À son avis, il reste beaucoup à faire pour stabiliser la situation dans la région et ouvrir les frontières. Pour cela, les acteurs clés, la Turquie et l’Azerbaïdjan, doivent faire preuve de flexibilité au moment de la victoire, a-t-il déclaré.

« C’est un grand soulagement pour moi que les hostilités aient pris fin et que des morts inutiles aient été évitées », a déclaré le journaliste azerbaïdjanais Arzu Geybulla. À son avis, les soldats de la paix peuvent mettre fin aux hostilités, mais une paix durable nécessite le soutien de pays neutres comme l’Allemagne.

Geybulla est convaincu que le conflit ne peut être résolu sans dialogue.

« Nos dirigeants n’ont pas préparé les peuples à la paix », reconnaît la journaliste arménienne Lara Setrakyan. « Nous nous sommes battus pendant trop longtemps, nous devons briser le cercle vicieux, pas uniquement l’arrêter. »

Elle convient également que la communauté internationale doit soutenir la réconciliation des deux peuples : « Tant que nous n’aurons pas trouvé le moyen de trouver des solutions concrètes, les hostilités reprendront lorsque les forces extérieures se désintéresseront ».

Qu’a réalisé l’Azerbaïdjan ? Pourquoi le Nakhitchevan est-il important pour Bakou ?

L’Azerbaïdjan a non seulement rendu tous les territoires perdus à la suite de la guerre d’il y a 25 ans, mais a également pris le contrôle de l’ancienne et, d’un point de vue symbolique, une ville très importante de Choucha. En fait, le parti qui contrôle Shusha peut prendre le contrôle de la capitale du Karabakh à tout moment.

« L’Artsakh n’existera pas avec la perte de Chouchi et de l’armée. En fait, la durée de cinq ans du » mandat des soldats de la paix « n’est nécessaire que pour que l’ensemble de la population arménienne la quitte a écrit sur Facebook un analyste politique proche du Kremlin Gleb Kuznetsov pour résoudre le problème du Karabakh »par lui-même« sans aucun »nettoyage ethnique« qui ternit tant la réputation ».

A en juger par les accords de paix signés par Aliyev, Pashinyan et Poutine, dans un proche avenir, l’Azerbaïdjan recevra également le corridor de transport le plus important.

Un couloir terrestre de transit le long de la frontière sud de l’Arménie avec l’Iran reliera le territoire principal du pays à son enclave - la République autonome du Nakhitchevan (NAR). Le Nakhitchevan, à son tour, borde la Turquie.

Les porteurs d’opinions radicales, qui estiment que tous les Arméniens devraient quitter l’Azerbaïdjan, sont en minorité absolue à Bakou, a assuré le politologue et député azerbaïdjanais Rasim Musabekov à la BBC.

Il parle de préoccupations plus sérieuses concernant les soldats de la paix russes en raison d’exemples négatifs : le conflit gelé en Moldavie et la perte des territoires d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie par la Géorgie.

Cependant, l’écrasante majorité à Bakou perçoit la nouvelle paix au Karabakh comme une victoire. « Si vous avez vu les foules en liesse, cela montre que les gens croient que le résultat obtenu est une victoire. Et c’est bien une victoire », assure Musabekov.

Il a rappelé que selon les accords, les troupes arméniennes sont retirées des régions autour du Karabakh, ce qui a permis d’éviter de nouvelles effusions de sang.

« Les gens se sont réjouis à la fois de la victoire et du fait que la paix arrive. Et je pense que l’écrasante majorité approuve pleinement le président azerbaïdjanais, qui a mené la guerre correctement, lui a fourni correctement des informations et mis un point diplomatique pour mettre fin à la guerre à temps », a conclu le député.

Qu’est-ce qui attend l’Arménie ? Pashinyan menacé par une révolution ?



L’accord signé a déclenché des émeutes à Erevan. Nikol Pashinyan, arrivé au pouvoir à la suite des manifestations de masse en 2018, est lui-même confronté à la menace d’émeutes de rue.

Après la nouvelle de la signature des accords de paix, une action de protestation à grande échelle a commencé dans le centre d’Erevan. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment gouvernemental, une partie des manifestants a franchi le cordon et fait irruption dans le complexe. Plusieurs dizaines de personnes ont brisé des portes et des fenêtres dans le bâtiment et ont déchiré une plaque du bureau personnel de Pashinyan.

La foule a battu le président du parlement, représentant du bloc au pouvoir Mon Pas Ararat Mirzoyan.

Le Catholicos de tous les Arméniens Garegin II a appelé à une explication complète des raisons pour lesquelles le Premier ministre a accepté une telle paix.

Le président Armen Sarkissian a accusé Pashinyan de ne pas l’avoir consulté avant de signer l’accord.

Immédiatement, 17 partis d’opposition ont demandé la démission de Pashinyan. Mais un seul d’entre eux, « Arménie prospère », représente l’opposition parlementaire et compte un nombre important de partisans. Les opposants au Premier ministre exigent que les accords de paix soient rompus. Le Parti républicain de l’ex-président Serge Sarkissian a demandé cela.

Pashinyan lui-même a évoqué le fait que l’armée avait insisté sur la décision de mettre fin à la guerre.

Le directeur du Centre d’études régionales (RSC) basé à Erevan, Richard Giragosian, ne s’attend pas à un changement brusque de pouvoir en raison du petit nombre de manifestations et de l’impopularité de l’opposition.

Mais Pashinyan doit restaurer la paix et la confiance dans les semaines à venir, ce qui n’est pas facile, admet Giragosian : « Son style politique impulsif, populiste et émotionnel n’est pas bien adapté à une telle tâche. »

En revanche, Joshua Kucera, rédacteur en chef du journal américain Eurasianet, estime que le pouvoir de Pashinyan est sérieusement menacé, car beaucoup d’Arménie se sentent trahis non seulement par la reddition à l’Azerbaïdjan, mais aussi par l’annonce elle-même, faite du jour au lendemain et sans discussion publique, comme il l’a promis.

« Il a de nombreux opposants politiques, et ils veulent saisir le moment pour le renverser », a déclaré Kuchera.

Il était plus rentable pour l’Arménie à un moment donné de parvenir à un règlement du conflit grâce à un accord basé sur les principes de Madrid, a déclaré à la BBC James Warlick l’ancien coprésident américain du groupe de Minsk.

L’accord prévoyait le transfert des territoires occupés autour de la NKR vers l’Azerbaïdjan, le statut temporaire de la république non reconnue et la décision de son sort par référendum. Mais au cours des dernières décennies, toutes les négociations sur le NKR ont été bloquées en raison de positions diamétralement opposées des parties.

Warlick insiste sur le séjour temporaire des soldats de la paix et appelle les parties à œuvrer à la réalisation de la paix, qui, à son avis, ne peut être garantie uniquement par Moscou.

Pourquoi Moscou n’est-il pas intervenu plus tôt ? La situation est-elle bénéfique pour la Russie ?

Formellement, la Russie n’avait aucune raison d’intervenir dans le conflit, puisque les hostilités ont eu lieu sur le territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan et ne se sont pas étendues au territoire de l’Arménie, le pays qui est l’allié de la Russie dans l’OTSC. Et l’introduction de soldats de la paix n’est autorisée qu’avec le consentement des deux parties en guerre, comme le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, l’a déclaré à plusieurs reprises aux journalistes.

Un argument contre l’intervention russe initiale pourrait être le rôle sérieux de la Turquie, qui a pris le parti de Bakou. Le sort du groupe russe en Syrie et en Libye dépend en grande partie des relations russo-turques, il n’a donc pas été pressé pour aider l’Arménie.

Mais dans la nuit du 10 novembre, avant même l’annonce officielle de l’accord de paix, la situation a atteint sa limite. Un hélicoptère russe Mi-24 a été abattu au-dessus du territoire arménien près de la frontière avec le Nakhitchevan par l’Azerbaïdjan, deux militaires ont été tués et un autre a été grièvement blessé.

L’incident aurait pu devenir la base d’une intervention, mais la partie azerbaïdjanaise a présenté ses excuses pour l’incident, se déclarant prête à verser des indemnités aux familles des victimes.

Moscou n’a pas attaché une importance excessive à cette tragédie, se préparant à signer les accords de paix définitifs. Le 10 novembre, le président Vladimir Poutine a honoré la mémoire des pilotes avec une minute de silence et a chargé le ministre de la Défense Sergueï Shoiga d’aider leurs familles.

Le Kremlin a géré le conflit depuis le tout début, suggère Fyodor Lukyanov, rédacteur en chef de Russia in Global Affairs. La Russie a négocié avec la Turquie, contacté l’Azerbaïdjan et fourni de manière informelle un soutien militaire à Erevan, dit-il.

Et nous avons conclu des accords de paix en ce moment, puisque l’armée azerbaïdjanaise, avec le soutien de la Turquie, a achevé la tâche de contrôler des territoires importants, l’expert en est sûr.

« La Russie n’est pas intéressée à faire progresser l’Azerbaïdjan. La capture possible de Stepanakert aurait déjà l’odeur d’une catastrophe humanitaire », a expliqué Lukyanov. « Eh bien, si un tel accord avait été proposé il y a une semaine, l’Arménie n’aurait pas accepté. Mais hier, la situation était complètement différente. »

Pashinyan n’avait d’autre choix que d’accepter un accord de paix et de ne pas risquer la chute de Stepanakert, reconnaît Warlick.

En conséquence, la Russie s’est « élégamment » sortie de la situation, Loukianov en est sûr : « Les relations ont été préservées avec les deux parties. La présence militaire de la Russie s’est accrue. La dépendance de l’Arménie vis-à-vis de la Russie a augmenté. L’Azerbaïdjan est en bon état et il est convaincu que la Russie a fixé le statu quo. ».

La Russie semble travailler activement dans les coulisses pour éviter un conflit plus large, a déclaré James Warlick, ancien co-président américain du groupe de Minsk.

Il estime qu’il est important pour les États-Unis et la France en tant que pays coprésidents du Groupe de Minsk, ainsi que pour l’OSCE d’interagir plus activement sur cette question.

Qu’a réalisé la Turquie ? Dans quelle mesure l’influence d’Ankara dans le Caucase a-t-elle augmenté ?

Les résultats du conflit renforcent la position de la Turquie dans le Caucase du Sud et son influence sur l’Azerbaïdjan.

L’un des principaux avantages dont la Turquie bénéficie du fait du conflit est les liaisons de transport terrestre directes avec l’Azerbaïdjan le long du couloir passant par l’Arménie et le Nakhitchevan.

« La Turquie a obtenu le maximum possible grâce à des actions indirectes, ce qui est important pour Erdogan au milieu du triste état des choses dans l’économie turque » , a écrit le politologue Alexei Makarkin sur Facebook . « Et il semble qu’elle développera des relations avec la Géorgie en étendant sa présence dans le Caucase du Sud. »

Mais le journaliste canadien Neil Hoyer, qui a couvert la guerre et étudié la confrontation entre la Russie et la Turquie dans d’autres points chauds, considère Moscou comme le bénéficiaire des accords.

La Turquie n’a pas obtenu le rôle qu’elle voulait dans la résolution du conflit : Moscou a amené son contingent au Karabakh et Ankara ne pourra envoyer que quelques officiers au centre de surveillance en Azerbaïdjan.

La tentative de la Turquie de devenir un acteur clé dans le Caucase du Sud a menacé l’influence de la Russie, a déclaré Kevork Oskanian, un responsable des sciences politiques à l’Université de Birmingham.

Il se demande comment Moscou a réussi à transformer le défi de sa domination dans la région en une présence militaire au Karabakh, ce qui a limité l’influence de la Turquie.