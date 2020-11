Revue de la presse arménienne du 10 novembre 2020

Un accord trilatéral sur la fin de la guerre/ A 1h48 du matin, le Premier ministre a déclaré sur Facebook avoir signé une déclaration trilatérale avec le Président azerbaïdjanais et le Président russe. « J’ai pris une décision très, très difficile pour moi et pour nous tous » en indiquant qu’elle a été prise à la suite d’une analyse approfondie de la situation militaire et de l’évaluation et sur la conviction que c’est la meilleure solution possible à la situation actuelle. D’après cette déclaration trilatérale, un cessez-le-feu complet et toutes les hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh sont déclarés à partir de 00:00 heure de Moscou le 10 novembre 2020. La République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, ci-après dénommées les parties, s’arrêtent aux positions qu’elles occupent. Le district d’Agdam est retourné à la République d’Azerbaïdjan d’ici le 20 novembre 2020. Le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh et le long du corridor de Lachin, un contingent russe de maintien de la paix composé de 1960 militaires armés de petites armes, 90 véhicules blindés de transport de troupes et 380 véhicules et équipements spéciaux est déployé. Le contingent russe de maintien de la paix est déployé parallèlement au retrait des forces armées arméniennes. La durée de présence du contingent est de 5 ans avec prolongation automatique pour les périodes de 5 ans suivantes, si aucune des parties ne déclare, 6 mois avant l’expiration de la durée, son intention de mettre fin à l’application de cette disposition. Un centre de surveillance du cessez-le-feu des opérations de maintien de la paix est déployé pour augmenter l’efficacité du contrôle du respect du cessez-le-feu par les parties au conflit. L’Arménie rendra le district de Kelbajar à l’Azerbaïdjan d’ici le 15 novembre 2020 et le district de Lachin d’ici le 1erdécembre 2020. Le corridor de Lachin (5 km de large), qui assurera la liaison entre le Haut-Karabakh et l’Arménie sans affecter la ville de Choucha, reste sous le contrôle du contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie. Un plan de construction d’une nouvelle route le long du corridor de Lachin pour assurer une liaison entre le Haut-Karabakh et l’Arménie sera défini au cours des trois prochaines années, avec le redéploiement ultérieur du contingent russe de maintien de la paix pour garder cette route. L’Azerbaïdjan garantit la sécurité de la circulation des citoyens, des véhicules et des cargaisons dans les deux sens le long du corridor de Lachin. Les personnes déplacées et les réfugiés retournent dans le territoire du Haut-Karabakh et les zones adjacentes sous le contrôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Un échange des prisonniers de guerre, des otages et d’autres personnes détenues et des corps des morts sera organisé. Toutes les liaisons économiques et de transport dans la région sont débloquées. La République d’Arménie garantit la sécurité des communications de transport entre les régions occidentales de la République d’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan afin d’organiser la circulation sans entrave des citoyens, des véhicules et des marchandises dans les deux sens. Le contrôle du trafic de transport est exercé par les organes du Service des frontières du FSB de la Russie. En accord avec les parties, la construction de nouvelles voies de communication reliant la République autonome du Nakhitchevan aux régions occidentales de l’Azerbaïdjan sera assurée.

Réactions à l’accord/ Le Ministère arménien de la Défense et l’état-major général des Forces armées d’Arménie ont publié une déclaration indiquant que l’armée avait fait tout possible et même l’impossible pour résister à l’ennemi, mais il était temps d’arrêter l’effusion de sang. « Nous soutenons, et nous devons mettre en œuvre les décisions des dirigeants militaro-politiques de notre pays qui ont été faites sur la base d’une analyse complète de l’évaluation de la situation » dit la déclaration. Le Président de facto du Karabakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré que compte tenu de la situation désastreuse, et afin d’éviter de nouvelles pertes humaines massives, et pour éviter de perdre complètement le Karabakh, la majorité des députés de facto du Karabakh et lui-même avaient accepté de mettre fin à la guerre. Il a également déclaré que l’armée du Karabakh avait complètement perdu le contrôle de la ville de Shushi le 7 novembre. Selon lui, si les opérations militaires se poursuivaient à ce rythme, le Karabakh entier serait perdu en quelques jours et il y aurait beaucoup plus de pertes humaines. D’après lui, l’armée est épuisée et de différentes maladies circulent parmi les soldats. En outre, au cours des deux derniers jours, l’adversaire a appliqué de nouvelles technologies, de nouveaux drones et a causé beaucoup plus de dommages aux troupes arméniennes. Harutyunyan a réitéré que l’armée ne se battait pas seulement contre l’Azerbaïdjan, mais aussi, les militaires turcs, ainsi que des terroristes et des mercenaires. Le Président, Armen Sarkissian, a déclaré qu’il avait appris l’accord conclu par la presse et qu’il n’avait malheureusement pas été consulté à ce sujet. « J’entame immédiatement des consultations politiques afin de coordonner le plus rapidement possible les solutions découlant de notre agenda de protection des intérêts nationaux » a déclaré le Président. Des émeutes ont eu lieu la nuit à Erevan à la suite de l’annonce de l’accord trilatéral. Les émeutiers ont qualifié l’accord de capitulation, voir de trahison. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé les personnes non impliquées dans les émeutes à rentrer chez elles après que des manifestants en colère aient pris d’assaut les bâtiments du gouvernement et du parlement à Erevan. Ils ont également fait irruption a la résidence du Premier ministre, mais il n’était pas sur place. Pachinian a démenti les information selon lesquelles il aurait quitté le pays. « En ces temps difficiles, nous devons nous tenir côte à côte contre les souris qui volent des graines. Vous, qui pêchez dans des eaux boueuses, nous en parlerons encore » a ajouté Pachinian. Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a été hospitalisé avec des blessures après avoir été lynché par une foule de manifestants furieux de la nouvelle de l’accord négocié. Il a été opéré et sa vie n’est pas en danger. Nikol Pachinian et l’Ombudsman arménien ont condamné cette agression contre Mirzoyan.

Un hélicoptère russe volant sur le territoire arménien abattu par les forces azerbaïdjanaises du Nakhitchévan/Un hélicoptère russe Mi-24 a été abattu en Arménie près de la frontière avec l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchévan vers 18 h. Le Ministère russe de la Défense (MDD) a confirmé que deux pilotes ont été tués et un autre blessé. Le MDD russe a précisé que l’hélicoptère accompagnait un convoi de troupes russes en Arménie et qu’il était dans l’espace aérien du territoire de l’Arménie, près du village arménien de Yeraskh, près de la frontière avec la République autonome du Nakhitchevan (République d’Azerbaïdjan), loin de la zone de combat. D’après le MDD russe, l’hélicoptère russe Mi-24 a été touché par un missile sol-air provenant d’un système portable de missiles antiaériens. Le commandement de la 102e base militaire russe de Gumri a lancé une enquête pour connaître l’identité de ceux qui ont abattu l’hélicoptère. Le MDD arménien a déclaré que la partie arménienne fournira tout le soutien nécessaire à la partie russe pour révéler les circonstances de l’accident de l’hélicoptère russe. Bakou a admisavoir abattu l’hélicoptère russe et a présenté ses excuses à la partie russe. La partie azerbaïdjanaise a déclaré qu’il s’agissait d’un accident. La partie azerbaïdjanaise s’est déclarée prête « à payer une compensation appropriée ». Bakou a justifié son action en indiquant qu’« au vu de la situation tendue dans la région et de la préparation accrue au combat en relation avec d’éventuelles provocations de la partie arménienne, l’équipe de combat de service a décidé d’ouvrir le feu pour tuer ». Dans une déclaration, le Ministère arménien des Affaires étrangères a présenté ses plus sincères condoléances à la Russie, aux familles des victimes et à leurs camarades. Selon le MAE, le fait que l’incident tragique se soit produit loin de la zone de conflit du Haut-Karabakh rendait les justifications de la partie azerbaïdjanaise « fausses et sans fondement ». « Nous condamnons fermement cette attaque contre les forces armées russes par les forces armées azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de l’Arménie. Nous sommes convaincus que l’utilisation de la force contre les forces armées de la Fédération de Russie recevra une réponse adéquate ». Le MAE russe a, quant à lui, évolué positivement le fait que Bakou ait immédiatement reconnu sa culpabilité. « Nous prenons également note de l’assurance qui nous a été donnée par la partie azerbaïdjanaise qu’une enquête rapide sur cet incident sera menée et que les coupables seront punis » a déclaré Moscou.

17 partis exigent la démission immédiate de Pachinian/ Dix-sept partis arméniens ont publié [avant l’annonce de l’accord trilatéral] une déclaration commune demandant la démission immédiate du Premier ministre Nikol Pachinian et de son gouvernement sans aucun bouleversement. D’après eux, Pachinian et son gouvernement sont responsables de la situation catastrophique créée. Les partis ont également demandé la création urgente d’un nouvel organe exécutif capable de faire une percée dans la situation et de résoudre les problèmes militaro-politiques. Selon eux, cette demande est dictée par l’impératif de l’existence de deux États arméniens et par la certitude que, dans la nouvelle situation, l’armée arménienne et le peuple arménien uni sont en mesure d’assurer une percée victorieuse sur le champ de bataille. Parmi les signataires de la déclaration on trouve le parti d’opposition parlementaire « Arménie prospère », l’ancien parti au pouvoir « Républicain », les Dachnak, le parti créé par l’ancien chef du Service de sécurité nationale « Patrie » etc. Plus tôt dans la journée, dans une déclaration commune, les dirigeants des deux groupes de l’opposition parlementaire, « Arménie prospère » et « Arménie lumineuse », avaient exigé une rencontre immédiate avec le Premier ministre. Ils ont rappelé au Premier ministre la demande qu’ils avaient faite fin octobre pour une réunion urgente du Conseil de sécurité avec la participation des législateurs de l’opposition à laquelle Pachinian n’avait donné aucune suite.

Aliyev ne voit pas de possibilité de paix avec Pachinian ; il accuse la BBC et d’autre médias de propager des « fake news »/ Dans une interview à la BBC le 9 novembre, le président azerbaïdjanais a réitéré sa position selon laquelle Bakou arrêterait son offensive dans le Haut-Karabakh si le Premier ministre arménien déclarait personnellement que l’Arménie retirait ses troupes de la région et présentait un calendrier concret. « Mais, franchement, avec ce premier ministre arménien, je ne pense pas qu’il y ait une possibilité de paix » a déclaré Aliyev. A la questions de la journaliste sur les bombardements azéris des zones pacifiques du Karabakh et l’utilisation des munition interdites dont ont été témoins ses collègues de la BBC et l’ONG Human Rights Watch, le Président azerbaïdjanais a déclaré qu’il s’agissait de « fake news ». Le journaliste Paul Ronzheimer du BILD allemand, qui a couvert les bombardements au Karabakh, a aussi réagi aux déclarations d’Aliyev en indiquant qu’il n’y avait pas que la BBC qui savait que le Président azéri mentait. « Nous avons été sur le terrain pendant deux semaines, nous avons vu des bombardements de zones civiles presque tous les jours et toutes les nuits. @azpresident, il y a beaucoup de journalistes qui peuvent le prouver : Vous mentez ! » a twitté le journaliste. Commentant les déclarations d’Aliyev faites lors de cette interview, la porte-parole du ministère des affaires étrangères a indiqué que Aliyev confirmait ainsi l’absence de toute justification du ciblage délibéré de la population civile et de l’infrastructure civile au Karabakh. « Conscient que tôt ou tard il portera la responsabilité des crimes de guerre qu’il a commis, Ilham Aliyev a fait une tentative désespérée de nier la vérité, en la qualifiant de « fake new » ». D’après la porte-parole, ceci prouve une fois de plus qu’en aucun cas le peuple du Karabakh ne peut être placé sous la juridiction de l’Azerbaïdjan.

L’Arménie réduit le budget du Ministère de l’éducation, la science, la culture et le sport en 2021/ En 2021, le gouvernement prévoit d’allouer un total de 177 600 000 000 AMD (environ 304 232 831 euros) au Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports. Par rapport à 2020, les dépenses pour les besoins de ce Ministère ont été réduites de 2.000.000.000 AMD (environ 3 426 085 euros).

108687 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 108687 cas de coronavirus dans le pays dont 66835 ont été guéris et 1609 patients sont décédés. La délégation de l’UE en Arménie a informé le gouvernement arménien du décaissement de 35,6 millions d’euros de dons pour soutenir l’Arménie en réponse à la pandémie de COVID-19. Cette aide fait partie du programme d’assistance de 92 millions d’euros de l’UE en faveur de l’Arménie, annoncé en avril dernier. Selon le Ministre de la santé, l’Arménie va recevoir 50 000 nouveaux tests antigènes qui détectent la présence de coronavirus dans l’organisme humain plus rapidement que les tests PCR. D’après lui, ceci entraînerait probablement une baisse des prix des tests PCR dans les laboratoires privés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France