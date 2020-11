Revue de la presse arménienne du 7 au 9 novembre 2020

Les batailles pour la ville stratégique Shushi se poursuivent/ Selon le Ministère arménien de la Défense (MDD), les batailles pour la ville de Shushi se poursuivent malgré l’affirmation de l’Azerbaïdjan selon laquelle Bakou aurait pris le contrôle de cette ville stratégique. D’après le MDD, le batailles ont lieu dans la ville même et ses environs. Rappelons que Shushi est située sur une route principale qui relie la capitale du Karabakh au territoire de l’Arménie. Parallèlement à ces batilles, d’autres opérations militaires continuent sur le front de Martuni et Berdzor. Stepanakert a été sous un bombardement intense tout le weekend et continue de l’être au moment de la rédaction de cette revue. L’Ombudsman du Karabakh a fait un nouveau message vidéo sur les récents crimes de guerre de l’Azerbaïdjan contre le peuple du Karabakh, la destruction de l’école de musique de Stepanakert et d’autres bâtiments civils. La partie arménienne a fait état de 1221 victimes militaires. Le Bureau du Procureur général d’Arménie s’est adressé aux ambassades étrangères, aux organisations internationales spécialisées dans la lutte contre le terrorisme international, en se déclarant prêt à assurer des contacts avec les deux citoyens syriens arrêtés et accusés de terrorisme international (cf. revue du 31 octobre au 2 novembre 2020).

Un nouveau plan de règlement du conflit serait en cours de préparation par la Russie et la Turquie/ Le 7 novembre le Président russe a discuté du conflit avec son homologue turc. Ce dernier a déclaré au dirigeant russe que l’Arménie devait « se retirer des terres azerbaïdjanaises » et « s’asseoir à la table des négociations ». Le Ministre turc des affaires étrangères a également eu un appel téléphonique avec son homologue russe. CivilNet indique qu’à la suite de ces conversations téléphoniques, les informations sur une nouvelle version du règlement ont commencé à circuler dans les médias internationaux. D’après CivilNet, il s’agit de la pire version du règlement discutée depuis le cessez-le-feu de mai 1994. Selon ces informations, aujourd’hui les Russes et les Turcs travaillent sur un plan qui supposerait le retour à l’Azerbaïdjan de sept zones autour de Karabakh et de la ville de Shushi. En retour, l’Azerbaïdjan fournirait un couloir reliant l’Arménie au Karabakh, mais exigerait un couloir sur le territoire arménien à travers laquelle il pourrait se connecter avec le Nakhitchévan. Selon les médias, le déploiement des soldats de paix russes et turcs serait également envisagé dans ce nouveau plan.

Naryshkin : la Russie possède des données précises sur les combattants terroristes au Karabakh/ Dans un entretien avec RIA Novosti, le chef du service russe de renseignement extérieur, Sergey Naryshkin, a déclaré que Moscou possédait des données précises sur les combattants terroristes du Moyen-Orient impliqués dans le conflit en cours au Karabakh. Selon lui, Moscou voit également « des éléments distincts du travail de renseignement turc » dans la zone de conflit.

Nouveaux rapports publiés par les Ombudsmans/ Les Ombudsman d’Arménie et du Haut-Karabakh ont publié un rapport conjoint sur l’utilisation par les forces armées azerbaïdjanaises de munitions incendiaires de destruction massive contenant des éléments chimiques contre le Karabakh. L’Ombudsman de facto du Karabakh a également déclaré avoir préparé un troisième rapport classifié sur les cas de traitement inhumain des prisonniers de guerre et des cadavres de militaires arméniens par les forces armées azerbaïdjanaises. Selon lui, le rapport est envoyé aux organisations internationales, aux missions diplomatiques et aux organisations de défense des droits de l’homme.

Message de félicitations de Pachinian à Joe Biden/ Nikol Pachinian a adressé un message de félicitations à Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis. Pachinian s’est dit convaincu que pendant sa présidence, les relations bilatérales et la coopération arméno – américaine continuerait de prospérer. « L’Arménie apprécie profondément le rôle que jouent les États-Unis dans le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE » a déclaré Pachinian en rappelant que l’agression contre l’Arménie et le Karabakh continuait au mépris de tous les efforts des coprésidents pour instaurer un cessez-le-feu. « À cet égard, je salue votre vision de résoudre la question exclusivement par des moyens pacifiques, que vous avez exprimée en tant que candidat à la présidence. J’espère que votre administration prendra des mesures actives pour mettre fin à la guerre et parvenir à un règlement global du conflit fondé sur des garanties assurant la sécurité du peuple du Karabakh grâce à l’exercice de son droit à l’autodétermination ».

Autres réactions internationales/ Lors d’un appel téléphonique le 7 novembre, le Président russe et le Président français ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant les affrontements à grande échelle et l’implication de combattants de Syrie et de Libye dans le conflit. Les Présidents ont déclaré qu’ils continueraient à mener des efforts de médiation coordonnés. Citant la presse iranienne, la presse locale indique que le porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a déclaré que l’Iran ne tolérerait pas la présence « de terroristes takfiri et des bases d’espionnage du régime sioniste » à proximité de ses frontières et dans la zone de conflit. « Le pays, qui laisse libre cours à la présence de takfiri et de mercenaires sionistes, portera la responsabilité de ses conséquences, et l’État islamique d’Iran résistera résolument à tous ces phénomènes » a déclaré Shekarchi. La presse indique que la société française, BERINGER AERO, a suspendu toute livraison aux fabricants de drones turcs après la découverte de ses produits montés sur un drone armé déployé dans la région du Haut-Karabakh contre les forces Arméniennes. « L’entreprise souhaite rester en adéquation avec sa charte éthique et n’a jamais donné l’autorisation de monter ses produits sur des aéronefs pouvant attenter à la vie humaine » indique leur communiqué. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a demandé au gouvernement azerbaïdjanais de fournir des informations documentées sur l’emplacement, les conditions de détention et les services médicaux de six autres prisonniers de guerre arméniens, en fixant une date limite au 13 novembre pour la fourniture de ces informations. L’Assemblée de Corse a adopté une résolution sur la reconnaissance de l’indépendance du Karabakh. Le conseil municipal de San Sebastián, au Pays Basque, a adopté une déclaration exprimant sa solidarité avec le Karabakh et le peuple arménien.

L’Arménie envisage de tripler les paiements obligatoires à la Fondation d’assurance des militaires/ Citant l’augmentation du nombre de victimes militaires due à la guerre en cours au Karabakh, le Ministère de la Défense a proposé d’augmenter le montant des versements mensuels obligatoires à la Fondation d’assurance des militaires. Le Ministère suggère qu’à partir de janvier 2021 les versements soient triplés en passant de 1 000 (2 dollars) à 3 000 drams (6 dollars). Le projet de loi sera soumis au Parlement pour approbation. La presse rappelle que depuis 2017, chaque Arménien qui travaille est tenu de verser 1 000 drams (2 dollars) par mois à cette Fondation créé pour verser des indemnités aux familles des soldats tués ou gravement blessés au combat. La famille reçoit une somme forfaitaire d’environ $20 000, puis des versements mensuels de $400 à $600 pendant les 20 années suivantes. Le montant varie selon le grade militaire du soldat et le degré de son handicap. Les groupes de l’opposition parlementaire n’ont pas encore présenté leur position finale sur le projet de loi, mais leurs représentants ont déclaré qu’ils considéraient injuste que tous les employés soient imposés de manière égale, quels que soient leurs revenus. Le Directeur de la Fondation, Varoujan Avedikian, a expliqué que la proposition des députés de l’opposition d’imposer les employés en fonction de leurs revenues ne pouvaient être mise en œuvre dans une situation où de nombreux citoyens ne déclarent pas entièrement leurs revenus réels. Avedikian a déclaré que la Fondation a déjà commencé à verser des compensations aux familles des personnes tuées ou blessées dans la guerre en cours. Il a renouvelé son appel adressé aux compatriotes de la Diaspora à rejoindre les Arméniens locaux et à s’engager sur le long terme à travers un don mensuel.

Nomination d’un nouveau Directeur du Service de sécurité nationale/ Sur proposition du Premier ministre, le Président, Armen Sarkissian, a signé un décret sur la nomination d’Armen Abazyan au poste de Directeur du Service de sécurité nationale (SSN). Plus tôt, le Premier ministre avait soumis une proposition concernant la révocation du directeur par intérim du SSN, le colonel Mikayel Hambardzumyan. Selon Hambardzumyan, il avait demandé à être licencié le 28 octobre, mais sa demande n’avait pas été traitée à ce moment-là. D’après lui, le Premier ministre lui a proposé de continuer son service dans son précédent poste de directeur adjoint du SSN, mais il a refusé. Hambardzumyan a déclaré que si nécessaire, il commenterait les raisons de sa démission après la fin de la guerre.

La France fournit une aide médicale d’urgence à l’Arménie/ En réponse aux besoins humanitaires exprimés par les autorités arméniennes dans le contexte du conflit armé au Haut Karabakh, la France met en place au profit du système de santé de la République d’Arménie une aide médicale d’urgence, à travers une mission de chirurgiens spécialisés dans les domaines de l’orthopédie et de la reconstruction et plusieurs livraisons de matériel médical et de médicaments. Cette aide illustre la solidarité de la France envers les victimes du conflit. Cette assistance s’ajoute à l’aide apportée par de nombreuses collectivités territoriales françaises. La presse se félicité de cette aide tout en notant qu’une aide pareil a été fournie à l’Azerbaïdjan. Tandis que les utilisateurs des réseaux sociaux critique cette aide « aux djihadistes et terroristes », la presse la qualifie comme manifestation de la neutralité de la France dans le conflit, dans le cadre de sa coprésidence dans le groupe de Minsk.

L’Ambassadeur de France a reçu les représentantes des femmes et les enfants réfugiés du Karabakh/L’Ambassadeur de France en Arménie a reçu les représentantes de l’initiative regroupant les femmes et les enfants réfugiés du Karabakh qui ont présenté à l’Ambassadeur la situation de la population civile du Karabakh. Les représentantes ont déclaré à la presse qu’il s’agissait du premier diplomate étranger à les avoir reçues sans qu’elles soient obligés de manifester devant l’Ambassade. L’Ambassadeur a, à son tour, indiqué sur sa page Facebook que les portes de l’Ambassade de France resteraient ouvertes pour poursuivre le dialogue et mettre en place des actions de soutien. Il a également remercié les participantes pour leurs témoignages.

Lettre des diplômés de l’Université française en Arménie au Président de la République française/ La presse rend compte de la lettre des membres de l’association des diplômés de l’Université française en Arménie, UFAR Alumni, adressée au Président de la République française, Emmanuel Macron. Dans cette lettre, les alumni ont attiré l’attention du Président sur le fait que par le biais de l’UFAR la France investissait dans la jeunesse arménienne et que cette même jeunesse se faisait tuer aujourd’hui par l’Azerbaïdjan. Dans la lettre les alumni prient au Président d’user de l’ensemble des moyens à la disposition de son gouvernement pour mettre fin aux opérations militaires et à l’ingérence agressive de la Turquie ; de veiller à l’application des mesures prévues par le droit international contre les États qui se sont engagés dans le recrutement de groupes terroristes, en violation du droit humanitaire international et de considérer le droit à l’autodétermination du peuple du Haut-Karabakh, sur la base d’une sécession réparatrice, comme la seule garantie possible pour assurer son droit fondamental à la vie.

107466 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 107466 cas de coronavirus dans le pays dont 64910 ont été guéris et 1580 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France