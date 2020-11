Revue de la presse arménienne du 5 novembre 2020

La guerre se poursuit/ Les zones civiles, y compris la capitale du Karabakh et Shushi, ont été bombardées le 4 octobre et le bombardements ont repris le 5 octobre au matin. Selon l’armée de défense du Karabakh, l’armée azerbaïdjanaise a lancé une attaque avec du matériel blindé sur la ligne de front située au sud-est de la ville de Berdzor, mais l’armée de défense a détruit 5 chars ennemis, déjouant l’attaque. Plus tard, l’armée de défense du Karabakh a temporairement fermé certaines parties de la route Shushi-Berdzor pour des opérations de recherche d’éventuelles forces de sabotage azerbaïdjanaises. Selon le Recteur de l’Université de médicine d’Erevan, une ambulance transportant un soldat blessé du front est tombé dans une embuscade tendue par les troupes azéries et le médecin militaire a été abattu. D’après lui, les troupes azéries étaient déguisées en militaires arméniens. Le nombre de victimes civiles a atteint 50 et au moins 148 personnes ont été blessées. Le Service de sécurité nationale a publié une vidéo montrant les succès significatifs des troupes de gardes-frontières du Service sur la ligne de front. Zinuzh Media a publié une vidéo montrant la destruction par les forces armées du Karabakh d’un groupe azerbaïdjanais qui se préparait à une attaque en direction de Shushi. Le Ministre arménien de la Justice a déclaré que le gouvernement envisageait toutes les procédures juridiques possibles concernant l’implication de terroristes étrangers mercenaires dans la guerre actuelle contre le Karabakh. Selon le vice-président du Comité d’enquête, 9 affaires pénales ont été lancées sur les cas de transfert illégal d’armes du Karabakh à Erevan. Selon la décision du gouvernement, les biens militaires, humanitaires et sanitaires importés des États membres de l’Union économique eurasiatiques seront exonérés de taxes.

Quatre drones abattus sur le territoire arménien/ La porte-parole du Ministère arménien de la Défense (MDD) a déclaré que quatre drones azerbaïdjanais ont été abattus sur le territoire de l’Arménie dans la région de Gegharkunik.

Un civil décapité par les soldats azerbaïdjanais/ L’Ombudsman de facto du Karabakh a déclaré enquêter sur l’identité du civil arménien décapité par les soldats azerbaïdjanais dans le village de Togh, au Karabakh. Selon lui, le bureau d’Ombudsman a de sérieuses raisons de croire que les militaires azéris ont commis de nombreux crimes contre les civils dans tous les villages ou villes qu’ils ont pu envahir. « L’arménophobie est tellement répandue en Azerbaïdjan que le fait de tuer un Arménien de quelque manière que ce soit et de maltraiter les corps est salué par la société azerbaïdjanaise dans son ensemble » a déclaré l’Ombudsman en appelant l’attention de la communauté internationale.

Réactions internationales/ Le Président russe a déclaré que Moscou faisait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin au conflit armé du Haut-Karabakh le plus rapidement possible. Selon lui, le conflit pourrait être résolu par un processus de négociation. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter les normes internationales en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Le Parlement slovaque a adopté une résolution sur le conflit du Haut-Karabakh, réaffirmant que ce conflit n’a pas de solution militaire. Selon la presse, Trimble Inc. a suspendu la fourniture de pièces détachées pour les drones d’attaque turcs Bayraktar. En outre, la société américaine Garmin a annoncé qu’elle a lancé une enquête pour révéler comment ses appareils ont été utilisés pour les drones turcs Bayraktar, car il a été porté à l’attention de Garmin que l’un de ses produits a été incorporé dans les drones Bayraktar pour tuer des civils innocents en Arménie et au Karabakh. Selon la presse, l’UEFA a provisoirement interdit au directeur des relations publiques et des médias du club azerbaïdjanais Qarabag FK, Nurlan Ibrahimov, « d’exercer toute activité liée au football jusqu’à ce que l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA se prononce sur le fond de l’affaire ». Rappelons que Ibrahimov avait appelé au meurtre de « tous les Arméniens, jeunes et vieux, sans distinction ». Le Conseil municipal de Carboniano, Italie, a reconnu l’indépendance du Karabakh.

Mnatsakanyan au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : les déclarations ne suffisent plus/ La presse rend compte des propos du Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, lors de la 130èmesession du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Le Ministre a dénoncé les crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan au Karabakh avec le soutien de la Turquie. Le Ministre a indiqué que les déclarations ne suffisaient plus et que le Conseil de l’Europe devait faire preuve de détermination et protéger le droit à la vie des citoyens ordinaires du Haut-Karabakh, comme l’exige la Cour européenne à la demande de l’Arménie. Selon lui, des mesures doivent être imposées à la Turquie afin qu’elle s’abstienne d’actions contribuant à des violations des droits des civils du Karabakh. « Comme l’Arménie, l’Azerbaïdjan s’est engagé à résoudre le conflit du Haut-Karabakh par des moyens pacifiques lors de son adhésion au Conseil de l’Europe. L’Azerbaïdjan viole aujourd’hui cet engagement et admet ouvertement qu’il a l’intention de résoudre le conflit par la force. L’organisation doit traiter cette violation » a déclaré le Ministre.

L’Ambassadeur de France a rencontré l’Ombudsman arménien/ L’Ambassadeur de France, Jonathan Lacôte, a été reçu par l’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan. L’Ombudsman a présenté des preuves sur les crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan. L’Ombudsman a exprimé ses condoléances au peuple français à la suite de l’attentat terroriste à Nice et a fait part de sa préoccupation concernant les récentes actions en France fondées sur la haine contre les Arméniens. L’Ambassadeur a fermement condamné les cas de vandalisme et d’attaques contre des citoyens français d’origine arménienne et a informé Tatoyan que l’organisation nationaliste turc, « Loups gris », est désormais officiellement interdite en France. Tatoyan a exprimé sa sincère gratitude pour cette décision de la plus haute importance.

Président : les Arméniens du Haut-Karabakh se battent également pour la sécurité de l’Europe/ Lors d’une rencontre avec un groupe de politiciens locaux et étrangers, de personnalités publiques et de journalistes, le Président Armen Sarkissian, a déclaré que l’Azerbaïdjan cherchait à prendre le contrôle du territoire du Haut-Karabakh en anéantissant sa population d’origine arménienne. Il a souligné que les Arméniens n’avaient pas commencé cette guerre, car ils n’avaient aucun intérêt à le faire. Selon lui, dans un certain sens, les Arméniens du Haut-Karabakh se battent également pour la sécurité de l’Europe. « Si nous n’arrêtons pas les ambitions de la Turquie en Azerbaïdjan aujourd’hui, si la Turquie règne en Azerbaïdjan, nous aurons une situation où l’Europe souffrira elle aussi » a déclaré Sarkissian.

Les élections des collectivités locales seront reportées en mars 2021/ Le Président de la Commission électorale centrale d’Arménie a déclaré que les élections des collectivités locales seraient reportées à l’année prochaine et auraient très probablement lieu en mars 2021. Rappelons que ces élections étaient prévues pour décembre prochains.

99563 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 99563 cas de coronavirus dans le pays dont 60135 ont été guéris et 1476 patients sont décédés.

