Revue de la presse arménienne du 4 novembre 2020

Les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible le Centre de soins de santé maternelle et infantile de Stepanakert/ Le Ministère arménien de la Défense (MDD) a nié les allégations azerbaïdjanaises selon lesquelles les forces armées arméniennes auraient tiré des roquettes à partir d’un lanceur Smerch sur la ville de Fizuli et les villages voisins. Selon la porte-parole du MDD, tard le soir du 3 novembre, les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible le Centre de soins de santé maternelle et infantile de Stepanakert. Il y a des victimes parmi les civils. Les forces azerbaïdjanaises ont également bombardé une zone résidentielle de la ville causant des dommages matériaux. Trois roquettes Smerch ont été tirées en direction de Shushi. Le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) a déclaré que le ciblage continu des installations médicales de Stepanakert par les forces armées azerbaïdjanaises démontrait une fois de plus l’objectif des dirigeants politico-militaires de l’Azerbaïdjan d’infliger un maximum de dommages à la population civile du Karabakh, en particulier aux femmes et aux enfants loin de la ligne de front. « Nous soulignons que dans le contexte des menaces existentielles auxquelles le peuple du Karabakh est confronté, les autorités et l’armée de défense du Karabakh ont le droit inaliénable de défendre leur propre peuple et de contre-attaquer l’ennemi » a déclaré le MAE. En outre, l’armée de l’air azérie a bombardé Martuni, Shushi et les zones résidentielles de la région de Shahumyan ont été touchées par un missile PC30 azéri. L’armée azerbaïdjanaise a lancé une tentative de raid en direction de Karvajar, mais l’attaque a été déjouée D’après la porte-parole du MDD, plusieurs obus d’artillerie tirés par l’Azerbaïdjan en direction d’unités arméniennes ont atterri sur le territoire iranien. Les autorités de facto du Karabakh ont trouvé les restes d’une munition à fragmentation incendiaire interdite au niveau international qui avait été tirée par l’armée azérie sur la population pacifique. L’armée de défense du Karabakh a publié une vidéo sur l’élimination d’une formation de convoi blindé azéri et des forces spéciales qui attaquaient les lignes Shekher-Karmir Shuka - Taghavard. L’Ombudsman arménien a déclaré avoir obtenu des preuves objectives que les Azerbaïdjanais saisissent illégalement les mots de passe des réseaux sociaux des prisonniers de guerre arméniens et utilisaient ces comptes pour diffuer la haine et les matériaux, provoquant l’inimitié publique et politique en Arménie et au Karabakh, provoquant la tension, la panique et l’anxiété dans la société.

Un nouveau groupe de près de 230 combattants syriens serait arrivé en Azerbaïdjan/ Selon les sources de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un nouveau groupe de près de 230 combattants syriens serait arrivé en Azerbaïdjan pour prendre part aux opérations militaires en cours dans le Haut-Karabakh. Le nombre total de combattants syriens déployés au Karabakh serait passé à au moins 2580, dont 342 combattants seraient retournés en Syrie après avoir abandonné et renoncé à leurs paiements. Selon l’observatoire, au moins 240 combattants sont morts. Les corps de 183 combattants ont été transportés en Syrie, alors que le reste des corps restent en Azerbaïdjan. L’Observatoire note que la Turquie a du mal à recruter davantage de combattants à envoyer au Karabakh, car une grande partie des combattants refuse de se battre aux côtés des forces azerbaïdjanaises en raison du facteur « sectaire » et des lourdes pertes humaines parmi les mercenaires, ainsi que du fait que les azerbaïdjanais appartiennent à la communauté chiite. Rappelons que les combattants syriens capturés par l’armée de défense du Karabakh avaient révélé les détails de leur recrutement (cf. revue du 31 octobre au 2 novembre 2020). Les autorités ont par ailleurs publié une nouvelle vidéo de l’interrogatoire d’un des mercenaires capturés.

Réactions des autorités arméniennes à la suite de l’attentat à Vienne/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a envoyé une lettre de condoléances au Chancelier autrichien, Sebastian Kurz, à la suite de l’attentat terroriste à Vienne, condamnant fermement ce crime odieux et exprimant la solidarité et le soutien inconditionnel au gouvernement et au peuple autrichiens : « Le peuple arménien, qui lutte en ce moment contre les mercenaires-terroristes au Haut-Karabakh, comprend et partage pleinement les sentiments du peuple ami autrichien ». Dans une publication Facebook, Nikol Pachinian a déclaré qu’une guerre hybride mondiale avait commencé, et plus le monde continuerait à ne pas la remarquer, plus elle deviendrait visible. « Cette guerre est tout autant dirigée contre les chrétiens, les musulmans et les juifs. Le Haut-Karabakh, par ailleurs, est la ligne de front antiterroriste de cette guerre et, sans exagération, le sort de la civilisation est déterminé ici » a écrit le Premier ministre en indiquant que l’Arménie était aux côtés de Vienne. Le MAE arménien a, à son tour, twitté que la barbarie et le terrorisme se répandaient et maintenant aussi à Vienne. « Très en colère à cause de cet attentat odieux. En toute solidarité avec les amis de l’Autriche. Les Arméniens du Haut-Karabakh combattent les terroristes parrainés par la Turquie et leur client, l’Azerbaïdjan » a écrit le MAE. La presse rappelle que dans une interview du 04 octobre dernier au journal allemand Bild, Pachinian avait exhorté les dirigeants européens à faire pression sur la Turquie, qui déploie des combattants terroristes au Karabakh, avertissant que si l’Europe juge mal la situation dans le Caucase du Sud, elle « devrait attendre la Turquie près de Vienne ». Le Président de facto du Karabakh a également présenté ses condoléances et a déclaré que l’attaque terroriste de Vienne avait une nouvelle fois attesté que la communauté mondiale ne pouvait en aucun cas se permettre des approches sélectives dans la lutte contre le terrorisme international.

Lavrov sur le conflit du Karabakh/ La presse locale cite l’interview du MAE russe, Sergueï Lavrov, au journal Kommersant. Selon lui, dans le conflit du Karabakh la tâche de la Russie, en tant que médiateur principal, est d’aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à sortir de la « phase chaude et à trouver un moyen pacifique de résoudre les contradictions aiguisées ». D’après lui, la Russie travaille dans ce sens à tous les niveaux et le Président russe entreprend des efforts de médiation quasi quotidiens pour résoudre la situation. Lavrov s’est dit préoccupé par l’internationalisation du conflit du Haut-Karabakh et l’implication des militants du Moyen-Orient : « Nous avons demandé à plusieurs reprises aux acteurs extérieurs d’utiliser leurs capacités pour empêcher le transfert de mercenaires, dont le nombre dans la zone de conflit, selon les données disponibles, approche déjà les 2 000 ». Selon le Ministre, ce sujet a été particulièrement abordé par Poutine lors de sa conversation téléphonique avec le Président turc le 27 octobre et dans le cadre de contacts réguliers avec les dirigeants d’Azerbaïdjan et d’Arménie. « La pratique montre que les promesses de cessez-le-feu non accompagnées de mécanismes de contrôle ne sont pas toujours tenues » a déclaré Lavrov en indiquant qu’il existait des options pour utiliser divers moyens de contrôle électroniques, une ligne directe entre Erevan et Bakou, des observateurs sous les auspices de l’OSCE et des opérations avec la participation de contingents militaires etc. Commentant la proposition des Présidents turc et azéri de créer un nouveau format alternatif au Groupe de Minsk où les principaux acteurs extérieurs seraient la Russie et la Turquie, Lavrov a indiqué qu’il existait de nombreuses propositions concernant l’élargissement, la modification du format de négociation, mais qu’à la suite de la réunion à Moscou du 10 octobre, les parties avaient confirmé dans une déclaration commune l’immutabilité du format existant. Lavrov a réitéré que Moscou ne soutenait pas la position selon laquelle une solution militaire à ce problème était possible et acceptable. Selon lui, c’est la « troïka » des coprésidents qui est le format de médiation universellement reconnu pour surmonter ce conflit de longue date. « Néanmoins, nous sommes favorables à une collaboration avec tous les partenaires, y compris les voisins des parties, qui ont la possibilité d’influencer les protagonistes afin de créer les conditions d’une percée politico-diplomatique conforme aux principes de base du règlement promu par les coprésidents dans leurs contacts avec Bakou et Erevan ». Selon lui, Moscou et Ankara travaillent vigoureusement à la résolution des crises dans diverses régions, mais dans le cas du Karabakh, « la situation est fondamentalement différente ». Lavrov a souligné que les deux parties au conflit, ainsi que leurs partenaires étrangers, devraient adhérer aux accords de cessez-le-feu, à la création de mécanismes de vérification et à la relance de négociations de fond selon un calendrier concret.

Autres réactions internationales/ Le Conseil régional de Lombardie, Italie, a reconnu l’indépendance du Karabakh. Le Conseil municipal de Palerme, Italie, a reconnu à l’unanimité l’indépendance du Karabakh. Il a également condamné l’agression azerbaïdjanaise contre les civils pacifiques du Karabakh et les multiples cas de ciblage des installations publics. Un autre vol humanitaire organisé par l’Union des Arméniens de Russie est arrivé à Erevan apportant des produits de première nécessité, des médicaments, de la nourriture, des vêtements chauds et des articles médicaux.

Président de facto du Karabakh : nous avons éliminé ou neutralisé plus de la moitié des mercenaires/Réagissant à la déclaration de Lavrov sur la présence de 2000 mercenaires syrien dans le zone du conflit (cf. ci-dessus), le Président de facto du Karabakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré « Je tiens à rassurer M. Lavrov qu’au cours des opérations antiterroristes, nous avons éliminé ou neutralisé plus de la moitié d’entre eux, et nous avons intensifié les efforts pour résoudre le problème ». Selon lui, les azerbaïdjanais envoient les groupes terroristes au front en contrôlant leurs mouvements avec des armes et en tirant sur eux en cas de retraite. « C’est notre dernière guerre et nous allons nous battre jusqu’au bout » a déclaré Harutyunyan.

Le Président a reçu la Maire adjoint de Paris/ Le Président, Armen Sarkissian, a reçu la Maire adjoint de Paris, Anouch Toranian. Les parties ont exprimé leur préoccupation quant au non-respect du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan et au fait que les infrastructures civiles et les civils du Karabakh sont pris pour cible. Ils ont également discuté des activités menées par la diaspora, en particulier les structures arméniennes en France, ainsi que de l’approfondissement du partenariat entre les collectivités locales de l’Arménie et de la France.

97150 cas confirmés de coronavirus ; le gouvernement ne prévoit pas de confinement national/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 97150 cas de coronavirus dans le pays dont 58811 ont été guéris et 1448 patients sont décédés.

