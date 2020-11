Revue de la presse arménienne du 3 novembre 2020

La guerre se poursuit/ Les zones civiles du Karabakh qui ont subi des attaques de missiles azerbaïdjanais ont continué d’être touchées tout au long du 2 novembre et le 3 novembre au matin. Les villes de Martuni, Martakert et Shushi, ainsi que les villages voisins ont été durement bombardés. En plus des missiles tirés par les lance-roquettes multiples Grad et Smerch, l’armée azerbaïdjanaise a utilisé également l’aviation dans cette direction. Les autorités du Karabakh ont déclaré avoir contrecarré les tentatives de l’adversaire pour avancer, notamment en direction de Shushi. Selon elles, la situation est généralement tendue sur toute la ligne de front. Le Président de facto du Karabakh a décoré les troupes de volontaires qui avaient neutralisé dans un combat rapproché une force d’opérations spéciales turque de 22 hommes près du village d’Avetaranots à Askeran. L’armée de défense a confirmé le décès de son commandant adjoint, le colonel Artur Sarkissian. Selon l’Ombudsman de facto du Karabakh, le nombre de victimes civiles a atteint 46. Nikol Pachinian a demandé une enquête internationale sur la participation de mercenaires syriens et libyens du côté azerbaïdjanais dans le conflit. Nikol Pachinian a déclaré sur Facebook que l’Azerbaïdjan, qui a une population de 10 millions d’habitants et d’énormes revenus pétroliers, avait admis après les batailles de juillet 2020 qu’il était incapable de résoudre seul ses problèmes de sécurité et avait fait appel à l’aide de milliers de mercenaires, dont l’Arménie dispose déjà de preuves complètes. Selon le député yézidi Rustam Bakoyan, des représentants de la communauté yézidie vivant en Arménie s’engagement volontairement dans le troisième détachement yézidi.

L’Azerbaïdjan a bombardé des positions militaires de la République d’Arménie et des zones civiles, tuant un civil/ Le 2 novembre, vers 18h10, la partie azerbaïdjanaise a ouvert un feu d’artillerie en direction des positions des forces armées d’Arménie et de la commune de Davit Bek dans la région de Syunik. A la suite de l’attaque, un civil a été tué et deux autres sont blessés.

Le Ministre turc de la Défense a justifié la guerre lancée par l’Azerbaïdjan/ Lors de la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2020-2021 de l’Université de défense nationale et des instituts militaires turcs, le Ministre turc de la Défense a fait référence à la guerre du Karabakh, déclarant que le retard dans le règlement du conflit par le groupe de Minsk de l’OSCE a forcé l’Azerbaïdjan à dire « ça suffit » et à lancer une « contre-attaque ». « Tout le monde doit comprendre que si l’Arménie ne quitte pas les territoires occupés, les opérations militaires ne cesseront pas et il n’y aura pas de cessez-le-feu » a déclaré le Ministre.

La Turquie a vendu du matériel militaire pour plus de 101 millions de dollars à l’Azerbaïdjan en octobre 2020 seulement/ Citant les données sur les exportations du site officiel de l’Assemblée des exportateurs turcs, ARMENPRESS indique que la Turquie a considérablement augmenté l’exportation d’équipements militaires et aériens vers l’Azerbaïdjan. En octobre 2020, l’Azerbaïdjan a importé de la production militaire et aérienne turc pour un montant de plus de 101 millions de dollars. L’exportation de cette même production vers l’Azerbaïdjan s’élevait à 278 000 USD en juillet 2020, 36 millions USD en août et 77 millions USD en septembre.

Le Ministre de l’environnement alerte sur le danger des munitions au phosphore pour l’environnement/ Le Ministre de l’environnement a adressé une lettre aux secrétaires exécutifs des conventions environnementales, aux organisations internationales et aux partenaires pour attirer leur attention sur l’utilisation par l’Azerbaïdjan d’armes incendiaires contenant du phosphore blanc ou des substances thermites. Selon le Ministre, ceci peut causer des dommages irréparables à l’environnement, allant des incendies de forêt à grande échelle à la pollution persistante de l’air, du sol et de l’eau, en passant par l’empoisonnement de la flore et de la faune. Selon l’Ombudsman du Karabakh, 1815 hectares de forêt ont déjà été brûlés, mais les incendies se poursuivent dans diverses régions et la tendance est à une croissance rapide.

L’Arménie soumet des preuves supplémentaires à la CEDH concernant les violations flagrantes des droits de l’homme par l’Azerbaïdjan/ Le gouvernement arménien a soumis des preuves supplémentaires à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant les violations flagrantes des droits de l’homme commises par les forces azerbaïdjanaises. Compte tenu du danger qui menace la vie des prisonniers de guerre, le gouvernement a demandé à la Cour, en tant que haute partie contractante à la Convention, d’appliquer des mesures à l’égard du gouvernement azerbaïdjanais pour que celui-ci s’abstienne de toute attitude dégradante, de toute torture, de toute exécution arbitraire, ainsi que de tout comportement interdit aux prisonniers de guerre et aux civils qui sont en captivité en Azerbaïdjan et de la mutilation des corps des soldats arméniens. L’Arménie a également demandé à ce que l’Azerbaïdjan fournisse des informations sur le nombre de prisonniers de guerre, leurs noms, ainsi que les détails sur leur état de santé.

Autres réactions internationales/ Le Président russe a eu des conversations téléphoniques les 1er et 2 novembre avec les dirigeants arménien et azerbaïdjanais respectivement. « La question du règlement du conflit du Haut-Karabakh a été discutée en détail ». Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a exprimé son inquiétude face à la poursuite des attaques aveugles dans les zones peuplées de la zone de conflit du Haut-Karabakh et de ses environs, en violation du droit humanitaire international, et a averti qu’elles pouvaient constituer des crimes de guerre. Elle s’est inquiétée des images vidéo profondément dérangeantes qui montrent des troupes azerbaïdjanaises exécutant deux soldats arméniens capturés. Commentant la déclaration du Conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, sur suggéraient le déploiement possible de soldats de la paix scandinaves dans le Haut-Karabakh (cf. revue du 31 octobre au 2 novembre 2020), le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré que ce gendre de questions devrait être coordonnées avec les parties au conflit. Erevan et Bakou n’ont pas encore commenté la déclaration d’O’Brien. La Norvège allouera 1,5 million d’euros d’aide humanitaire aux civils du Haut-Karabakh.

Pachinian : Israël s’allie au diable/ Dans une interview à Jerusalem Post, Nikol Pachinian a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que l’ambition impérialiste de la Turquie ne soit dirigée vers Israël. Quant à l’aide humanitaire proposée par l’Israël, le Premier ministre a déclaré « Aide humanitaire par un pays qui vend des armes à des mercenaires, qui les utilisent pour frapper une population civile pacifique ? Je propose qu’Israël envoie cette aide aux mercenaires et aux terroristes comme la suite logique de ses activités ».

Projet de budget de l’État de 2021/ Lors du débat de la commission parlementaire sur le projet de budget de l’État de 2021, le Ministre des Finances, Atom Janjughazian, a déclaré qu’un déclin économique de 6% était prévu pour 2020 par le projet de budget de l’État de 2021, alors que pour 2021 une croissance de 4,8% était prévue. Il est supposé que l’inflation se rapprochera du taux le plus bas du chiffre visé. En ce qui concerne les indicateurs de 2020, le Ministre a rappelé que le PIB a été réduit de 5,7 % au premier semestre en raison de la pandémie de coronavirus. Le projet de budget 2021 du gouvernement prévoit 215 milliards de drams (3,2 % du PIB prévu) pour les dépenses en capital, une somme qui dépasse la capacité moyenne historique du pays pour les dépenses en capital. En outre, le budget 2021 prévoit une solution provisoire, permettant de réviser et de procéder à des redistributions en cours d’année. Selon le Ministre des Finances, même si le niveau d’incertitude est extrêmement élevé, il est préférable d’avoir un plan quelconque plutôt que de laisser les développements se poursuivre spontanément. La dette publique arménienne devrait augmenter en 2021, mais dans le même temps elle pourrait diminuer d’environ 1,7% par rapport à 2020. Selon le vice-premier ministre, Mher Grigoryan, l’Arménie a réussi à assurer un macro- environnement durable à la fois en 2019 et en 2020, ce qui est « sans précédent » compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en cours.

Le gouvernement a apporté des modifications aux règles d’entrée en Arménie/ Selon les modifications, si la personne entrant en Arménie présente un test COVID-19 négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ, elle sera exemptée de l’auto-isolement. Les documents pertinents doivent être présentés en anglais, russe ou arménien. Si la personne n’a pas de test COVID-19 négatif à son arrivée, elle devra passer un test PCR à l’aéroport et attendre le résultat en auto isolement.

Le bâtiment du consulat général d’Arménie à Lyon a été vandalisé/ « Nous exprimons notre profonde préoccupation face au vandalisme commis à l’encontre du Consulat général de la République d’Arménie à Lyon qui a été précédé, durant les derniers mois, des profanations des monuments commémoratifs arméniens, ainsi que des actions haineuses anti-arméniennes organisées par les groupements extrémistes turcs dans des villes françaises » a déclaré le MAE arménien. Selon le MAE, les inscriptions laissées sur la façade du Consulat sont plus que révélatrices, car elles contiennent des menaces explicites d’un nouveau Génocide des Arméniens et glorifient le président en exercice de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan. « Nous sommes convaincus que les auteurs de ce vandalisme, ainsi que les forces extrémistes qui se tiennent derrière ces actes monstrueux, seront traduits en justice » indique le MAE. La presse indique également que la France va interdire le groupe ultra-nationaliste turc « Loups gris ».

94776 cas confirmés de coronavirus ; le gouvernement ne prévoit pas de confinement national/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 94776 cas de coronavirus dans le pays dont 57599 ont été guéris et 1413 patients sont décédés. Le vice-premier ministre, Mher Grigoryan, a déclaré que le gouvernement ne voyait aucune raison d’instaurer un confinement malgré le plus grand nombre de nouveaux cas du coronavirus. Il a exhorté à suivre les mesures préventives adoptées par le gouvernement.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

