Revue de la presse arménienne du 31 octobre au 2 novembre 2020

Les combats et bombardements continent ; l’Azerbaïdjan utilise des munitions au phosphore interdites/Shushi, Martuni, Martakert et Stepanakert ont été bombardés durant tout le weekend. La mosquée iranienne de Gohar Agha, à Shushi, a été endommagée par les bombardements azéris. Le Ministère arménien de la Défense (MDD) a publié une vidéo montrant l’utilisation par l’armée azérie des munitions au phosphore qui contiennent des éléments d’armes chimiques. Selon le MDD, l’utilisation par l’armée azerbaïdjanaise de munitions au phosphore interdites vise non seulement à infliger des dommages aux forces arméniennes, mais aussi à provoquer des incendies de forêt massifs et à créer des risques de catastrophe environnementale dans la région. Le Ministre des Affaires étrangères (MAE) a dénoncé l’utilisation de ces munitions sur des forêts proches de zones résidentielles où vivent de nombreux civils. Selon le MDD, le 30 octobre, les forces armées azerbaïdjanaises ont utilisé l’artillerie contre le village de Davit Bek dans la région de Syunik, en Arménie. Selon l’Ombudsman de facto du Karabakh, le nombre de victimes civiles a atteint 45. Selon la Ministre de facto de l’éducation du Karabakh, plus de 70 établissements scolaires ont été détruits au Karabakh en raison des opérations militaires lancées par l’Azerbaïdjan. L’Ambassade de Russie en Arménie a nié l’information concernant la mort de deux gardes-frontières russes. Les autorités de facto du Karabakh ont nié l’information selon laquelle le cortège du Président de facto, Arayik Harutyunyan, aurait été pris pour cible. La Fédération arménienne de football a demandé à exclure le FK Qarabag des compétitions européennes en raison de sa xénophobie à la suite de la publication du responsable des relations publiques ce club appelant à tuer tous les Arméniens « jeunes et vieux, sans distinction ». Il a également justifié le Génocide arménien commis par la Turquie.

Pachinian a envoyé à Poutine un courrier demandant de lancer « des consultations immédiates » sur la sécurité ; la Russie dit qu’elle fournira toute l’assistance nécessaire à Erevan si les hostilités sont déplacées directement sur le territoire de l’Arménie/ Invoquant les relations alliées entre l’Arménie et la Russie et l’article 2 du Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle du 29 août 1997, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a envoyé une lettre au Président russe, Vladimir Poutine, demandant de lancer « des consultations immédiates pour définir le type et l’ampleur de l’assistance que la Fédération de Russie peut fournir à la République d’Arménie pour assurer sa sécurité ». Dans une déclaration, le MAE russe a réaffirmé l’engagement de la Russie envers l’Arménie dans le cadre du traité invoqué par Pachinian. « Plusieurs articles de ce traité prévoient des actions spécifiques en cas de menace d’attaque armée ou d’acte d’agression contre le territoire des uns et des autres. Conformément au traité, la Russie fournira toute l’assistance nécessaire à Erevan si les hostilités sont déplacées directement sur le territoire de l’Arménie » dit la déclaration. Dans le même temps, le MAE russe a de nouveau appelé les parties au conflit à cesser immédiatement les opérations militaires, à désamorcer la situation et à reprendre des négociations de fond pour parvenir à un règlement pacifique.

Deux militants syriens capturés par l’armée de défense/ Les autorités ont publié des extraits vidéos des interrogatoires des deux militants syriens capturés par l’armée de défense du Karabakh. Dans la vidéo de l’interrogatoire du premier militant, celui-ci a déclaré que lui et 250 militants avaient été transportés en Azerbaïdjan le 18 octobre via la Turquie à bord d’avions civils. « On nous a dit que nous allions nous battre contre les Arméniens. On nous a ordonné de capturer le village arménien voisin et d’y tuer tout le monde » a déclaré le militant. Selon lui, il lui avait été promis un salaire mensuel de 2000 dollars. Dans la vidéo de l’interrogatoire du second militant, celui-ci révèle qu’il avait été promis un paiement mensuel de 2000 dollars pour combattre contre les « kafirs » [infidèles] au Karabakh, et un supplément de 100 dollars pour chaque « kafir » décapité. Le chef du département des sciences médico-légales de la commission d’enquête d’Arménie, Rafael Vardanyan, a déclaré à Armenpress que la Turquie transportait des groupes terroristes de Syrie en Azerbaïdjan pour lutter contre le Karabakh par des aéroports et des avions civils. Selon lui, les militants avaient franchi les frontières de la Syrie et de la Turquie sans aucun document et les forces armées et la police turques ont aidé à leur entrée en Turquie. D’après lui, l’armée turque dirige l’ensemble de l’artillerie, des drones et des opérations militaires. Le MAE arménien a, à son tour, déclaré qu’il s’agissait d’une manifestation entièrement nouvelle de l’expansion du terrorisme « lorsque des combattants terroristes étrangers et des djihadistes du Moyen-Orient ont été déployés dans une zone de conflit dans l’espace de l’OSCE ; c’est une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité internationales et régionales ». Selon le MAE, l’Arménie continuera à prendre des mesures cohérentes dans la lutte contre le terrorisme international, en coopérant à cet égard avec tous les partenaires intéressés.

Accords [non respectés] de la réunion à Genève du 30 octobre/ A la suite de la réunion à Genève le 30 octobre entre les MAE arménien, azerbaïdjanais et les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE avec la participation du représentant personnel du président en exercice de l’OSCE, les parties ont convenu de prendre un certain nombre de mesures d’urgence. Les parties ont notamment convenu d’éviter de prendre pour cible les populations civiles, de procéder à un échange de corps sur le champ de bataille, de fournir des listes de prisonniers de guerre détenus dans un délai d’une semaine en vue d’un éventuel échange, et de communiquer sur les questions liées aux éventuels mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Dès le lendemain, les autorités de facto du Karabakh ont informé sur les bombardements des zones civiles par les forces azerbaïdjanaises.

Pachinian avait donné son feu vert à Kocharyan pour partir à Moscou, mais celui-ci a été testé positif pour le COVID-19/ La porte-parole de Pachinian, Mane Gevorgyan, a révélé que le 20 octobre dernier, Pachinian avait effectivement donné le feu vert aux anciens Présidents Robert Kocharian et Levon Ter-Petrossian pour utiliser leurs liens et leur poids politique en Russie afin d’obtenir des propositions concrètes pour mettre fin aux hostilités. Le cabinet de Kocharian a précisé que la proposition de se rendre à Moscou venait des anciens dirigeants du Karabakh, Arkady Ghukasyan et Bako Sahakyan, qui avaient rencontré Pachinian (cf. revue du 21 octobre 2020). Selon le cabinet de Kocharian, le tribunal a autorisé Kocharian à quitter le pays avec une date limite de sortie fixée au 7 novembre, et son passeport lui avait été rendu, mais Kocharian n’a pas pu partir pour Moscou en raison d’un test positif pour le coronavirus. Quant à Ter-Petrossian, son porte-parole a refusé de commenter la déclaration du porte-parole du Premier ministre.

Le MAE iranien sur l’initiative de son pays pour le règlement du conflit du Karabakh/ Le Ministre iranien des Affaires étrangères a dévoilé les détails de l’initiative de l’Iran pour le Karabakh. Selon lui, l’un des points essentiels de l’initiative iranienne est qu’elle ne concerne pas seulement un cessez-le-feu, mais vise plutôt à régler le conflit « dans un cadre qui devient effectif lorsque les deux parties s’engagent à rester attachées à une série de principes et reste en vigueur au fur et à mesure que d’autres mesures sont adoptées, notamment le retrait des forces d’occupation de toutes les zones occupées ». D’après lui, le plan d’Iran garantit les droits des personnes, établit des voies de liaison, voit les pays de la région suivre l’évolution de la mise en œuvre de l’initiative etc. Selon le Ministre, l’Iran attend que les autorités azerbaïdjanaises et arméniennes ainsi que la Russie et la Turquie s’expriment sur son plan. Quant à la présence des forces terroristes dans la région du Haut-Karabakh, Zarif a déclaré que l’Iran ne tolérerait pas la présence de terroristes près de ses frontières.

Autres réactions internationales/ Le MAE turc s’est rendu à Bakou pour rencontrer les autorités azerbaïdjanaises et leur a réitéré le soutien de la Turquie. Selon lui, le Ministre turc de la Défense se rendra également à Bakou. D’après lui, ces visites sont effectuées sur instruction du Président Erdogan. Le Pape François a de nouveau appelé à un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh. L’Union européenne a fourni une aide humanitaire supplémentaire de 400 000 euros pour soutenir les civils du Haut-Karabakh. Le Royaume-Uni a annoncé un financement d’un million de livres sterling pour venir en aide aux personnes touchées par le conflit du Haut-Karabakh, en réponse à un appel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’Allemagne va également allouer 2 millions d’euros au CICR pour fournir une aide humanitaire au Karabakh. Le Secrétaire général de l’ONU a exhorté les parties à poursuivre un dialogue de fond et à intensifier leurs efforts, avec la facilitation des coprésidents pour parvenir à un règlement pacifique et durable du conflit. Selon le représentant permanent de la Russie, Vassily Nebenzia, le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait reprendre les discussions sur le Haut-Karabakh si la situation dans la zone de conflit s’aggrave. Lors d’une réunion avec les représentants de la communauté arménienne à Los Angeles. Le Conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Robert O’Brien, a déclaré que les États-Unis suggéraient le déploiement de soldats de la paix scandinaves dans le Haut-Karabakh. Il a également déclaré qu’il existait des rapports crédibles sur le déploiement par la Turquie des combattants syriens au Karabakh. Selon lui, l’Azerbaïdjan hésite à accepter un cessez-le-feu sans conditions préalables.

MAE arménien : l’Azerbaïdjan n’est pas intéressé par un cessez-le-feu durable et vérifiable/ Le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a déclaré dans une interview à Spoutnik International que l’Arménie avait toujours été favorable à l’idée d’un contrôle permanent du cessez-le-feu qui a été introduit dans le processus de paix par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE immédiatement après l’escalade d’avril 2016, mais l’Azerbaïdjan avait refusé d’appliquer cet accord. « Cela indique que ni hier, ni aujourd’hui, l’Azerbaïdjan n’est intéressé par un cessez-le-feu durable et vérifiable. Notre position est inchangée et nous soutenons le déploiement d’observateurs » a déclaré Mnatsakanyan. Dans une interview à Al Arabiya, Nikol Pachinian a déclaré que tout d’abord, les opérations militaires devraient s’arrêter car, dans le contexte des hostilités, il était difficile d’imaginer une solution diplomatique. Ensuite, selon lui, des négociations de fond sur les solutions devraient avoir lieu, comme le prévoit la déclaration adoptée le 10 octobre à Moscou par les Ministres des Affaires étrangères de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan.

L’Ambassade d’Arménie en France condamne les profanations du Mémorial du Génocide arménien/L’Ambassade d’Arménie en France a condamné avec fermeté les profanations du Mémorial du Génocide arménien à Décines. « Ces nouveaux témoignages de haine contre les #Arméniens s’inscrivent dans la continuité du déni du Génocide arménien et de la guerre turco-azérie contre le peuple du Karabakh » a indiqué l’Ambassade.

93448 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 93448 cas de coronavirus dans le pays dont 56466 ont été guéris et 1391 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France