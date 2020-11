Les Etats-Unis ont pris note de cet accord de cessez-le-feu

Un représentant du département d’État américain a déclaré hier soir aux journalistes de RIA Novosti que les États-Unis avaient pris note de l’accord sur le Haut-Karabagh, attendaient les détails précis de la mise en application de l’accord.

Ils ont ajouté qu’ils seraient contents de voir la fin des violences.

Le représentant a précisé que les États-Unis avaient pris note de l’accord négocié par la Russie sur la cessation des hostilités et seraient intéressés d’en savoir plus sur les détails de la mise en œuvre de ce nouvel accord. Le responsable a rappelé que les États-Unis avaient rapidement condamné l’escalade le long de la ligne de contact et les pertes humaines qui en ont découlé.