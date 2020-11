Le point sur la situation : après la signature de l’accord, les troubles à Erevan

Les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie ont signé un accord pour mettre fin à six semaines de conflit militaire sur le Haut-Karabagh, déclenchant une crise politique en Arménie où des manifestants en colère ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux et le Parlement.

L’annonce, le 10 novembre, de l’accord négocié par la Russie pour mettre fin aux combats entre l’Azerbaïdjan et les Arméniens est intervenue après que les forces azerbaïdjanaises ont réalisé des gains importants sur le champ de bataille, notamment des informations selon lesquelles elles approchaient de la capitale de la (...)