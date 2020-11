Le Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE espère une paix durable et condamne la violence contre les parlementaires

À la suite de la signature d’une déclaration trilatérale entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie pour mettre fin aux combats dans la région du Haut-Karabakh, le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE George Tsereteli (député, Géorgie) a publié la déclaration suivante :

« J’espère que la signature de l’accord qui met un terme à la guerre dans la région du Haut-Karabakh protégera enfin la vie des civils piégés dans la zone de conflit. Je regrette profondément les nombreuses vies perdues ces dernières semaines et, alors que les armes se taisent, j’encourage les parties à procéder sans tarder à des échanges de prisonniers de guerre, de détenus et de corps de combattants tombés au combat.

« La route vers une paix durable est souvent plus difficile que la guerre. J’exhorte donc toutes les parties à s’engager de nouveau dans des négociations pacifiques, de bonne foi, pour permettre le retour en toute sécurité des personnes déplacées et des réfugiés, parvenir à un règlement global et à long terme de ce conflit et enfin construire un avenir ensemble.

La nouvelle de l’accord a été suivie de manifestations à Erevan, avec des manifestants qui se sont introduits de force dans le bâtiment principal du gouvernement et du parlement, et ont agressé le président de l’Assemblée nationale d’Arménie.

En réponse, George Tsereteli a déclaré :

« Je suis indigné par la violence déployée par certains manifestants lors des événements de la nuit dernière et je condamne fermement l’attaque contre le président Mirzoyan. Il ne fait aucun doute que c’est une journée douloureuse et éprouvante pour le peuple arménien, mais je l’exhorte à maintenir la confiance dans leurs institutions démocratiquement élues pour guider l’Arménie en ces temps difficiles.