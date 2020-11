Le président de l’Artsakh appelle les forces politiques arméniennes à se réunir à Stepanakert

Le président d’Artakh Arayik Harutyunyan a écrit sur sa page Facebook :

La situation politique difficile a automatiquement créé un nouvel agenda dans notre réalité. Afin d’en discuter avec les principaux acteurs du paysage politique arménien et de leur présenter l’ensemble des informations, j’appelle les forces parlementaires et extraparlementaires à visiter Stepanakert et à y discuter.

Je suis prêt à rencontrer les dirigeants des forces politiques de l’Assemblée nationale demain le 11 novembre.

Ensuite, comme prévu, je suis prêt à poursuivre la série de rencontres avec les forces extraparlementaires.