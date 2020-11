Déclaration de Zareh Sinanian Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora

Chers compatriotes de la diaspora,

En cette période difficile de notre histoire, notre seul salut est l’unité et la solidarité du peuple arménien. Toute division met en péril la sécurité et l’état de notre patrie.

Nous tous, en Arménie et dans la diaspora, sommes profondément blessés, profondément blessés. Le chagrin et la colère sont réels. Nous avons tous de nombreuses questions sans réponse. Je comprends à quel point cette situation est difficile pour nous tous, mais je vous demande de rester calme, d’être patient et de continuer à soutenir l’Arménie et l’Artsakh.

Le moment est venu d’honorer l’héroïsme de nos soldats et volontaires. Aussi difficiles que soient les circonstances, rappelez-vous qu’aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin d’unité et de solidarité panarméniennes. Sinon, nous risquons de perdre définitivement beaucoup plus.