Porte-parole du Premier Ministre : Le déploiement des Casques bleus turcs n’est pas sur la table

Dans une communication officielle , le porte-parole du Premier ministre arménien, Mane Gevorgyan, a déclaré que le déploiement des soldats de la paix turcs dans le Haut-Karabakh n’a pas été discuté et que le document signé ne contient aucune référence aux soldats de la paix turcs. Mane Gevorgyan a également déclaré que les spéculations sur le transfert de certains villages de la région du Tavush en Arménie vers l’Azerbaïdjan sont de fausses informations et ne correspondent pas à la réalité. Mane Gevorgyan a appelé les organisations de médias à ne pas déformer les faits et a appelé la population à ne pas être la proie de provocations. « Le document officiel a été publié, vous pouvez vous en familiariser vous-mêmes », a déclaré Mane Gevorgyan.