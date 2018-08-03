L’armée de défense d’Artsakh a publié les noms de 81 autres militaires arméniens tués au combat.
L’armée de défense d’Artsakh a publié les noms de 81 autres militaires arméniens tués au combat.
Grigoryan Artyom [Ashotiki], b. 1975, (réserviste)
Aghabekyan Mher, [Zarmoyi], b. 1972, (réserviste)
Abrahamyan Armen [Andraniki], b. 1973, (réserviste)
Poghosyan Hovhannes [Gagiki], b. 1992
Hayrapetyan Gor [Levoni], n. 1992
Kirakosyan Yerem [Zaveni], n. 1992
Lalayan Andranik [Grishayi], b. 1990
Barkhudaryan Armen [Karen], b. 1989
Asryan Davit [Artyushayi], b. 1986
Brutyan Varuzhan [Aleksandri], b. 1968, (réserviste)
Grigoryan Aram [Ernesti], b. 2002
Ohanyan Hrachik [Eriki], n. 1994, (réserviste)
Grigoryan Varuzhan [Simoni], b. 1979, (réserviste)
Khachatryan Sukias [Andraniki], b. 1983, (réserviste)
Nikoghosyan Janibek [Daviti], b. 1979, (réserviste)
Safaryan Marat [Armeni], b. 1982, (réserviste)
Hovhannisyan Gerasim [Levoshayi], b. 1974, (réserviste)
Abrahamyan Eduard [Ilyichi], b. 1967, (réserviste)
Ayvazyan Vardan [Arayi], b. 1995 թ, (réserviste)
Hovhannisyan Mkhitar [Grigorii], b. 1982
Grigoryan Hovik [Arseni], b. 1996
Gabrielyan Lernik [Vladimiri], b. 1990
Chobanyan Aren [Avagi], n. 2001
Asatryan Hovik [Hovhannesi], n. 2000
Davidyan Hovhannes [Vladiki], b. 1994, (réserviste)
Shakaryan Gurgen [Kamoyi], b. 1991
Melikyan Hayk [Sargsi], b. 2001
Soghomonyan Koryun [Karleni], b. 1984
Hambardzumyan Hrayr [Harutyuni], b. 1999
Hakobyan Ruslan [Karoyi], n. 1985
Vahanyan Suren [Harutyuni], b. 1994
Hakobyan Paruyr [Grigori], n. 1990
Kakoyan Vladimir [Ishkhani], n. 2001
Grigoryan Nver [Haykazi], b. 2000
Arakelyan Andranik [Gurgeni], b. 2001
Arsenyan Nelson [Vazgeni], b. 1988
Khachatryan Artak [Avetisi], n. 1993
Stepanyan Hayk [Hrachiki], b. 1996
Apresyan Karen [Armeni], b. 2001
Hovhannisyan Albert [Ararati], b. 2001
Badoyan, Arman [Armeni], b. 2002
Safaryan, Marat [Ediki], b. 1995
Baghramyan, Baris [Arseni], b. 1998
Harutyunyan, Hakob [Volodiayi], b. 1972 (bénévole)
Yaghubyan, Sargis [Slaviki], b. 2001
Hovsepyan, Narek [Grigori], n. 1999
Shahinyan, Armen [Geghami], b. 2001
Shahinyan, Ruben [Geghami], b. 2001
Soghomonyan, Vahan [Khazhaki], b. 2001
Sargsyan, Yuri [Hamazaspi], b. 1995
Grigoryan, Moris [Hakobi], b. 2001
Grigoryan, Roman [Vagifi], b. 1982
Mikayelyan, Valeri [Armeni], b. 1991
Gevorgyan, Vardan [Seyrani], b. 1977 (réserviste)
Stepanyan, Aristakes [Hoktemberi], b. 1993 (bénévole)
Grigoryan, Andranik [Grigori], b. 1989 (réserviste)
Kotanjyan, Edgar [Vahagni], b. 2001
Gasparyan, Pargev [Sureni], b. 2001
Aghababyan, Edgar [Ishkhani], b. 2002
Ouzunyan, David [Bagrati], b. 2001
Sahakyan, Hayk [Harutyuni], b. 2000
Aslanyan, Vazgen [Armeni], b. 2001
Gevorgyan, Gevorg [Grigori], b. 2000
Ghambaryan, Hovhannes [Mkhitari], b. 2000
Gevorgyan, Marat [Arturi], b. 2000
Petrosyan, Robert [Artyomi], b. 2001
Khachatryan, Gevorg [Rustami], b. 2001
Hovhannisyan, Sergey [Artashesi], b. 2001
Mikayelyan, Erik [Arseni], b. 2001
Antonyan, Samvel [Davti], b. 2000
Avagyan, Emmanuel [Arseni], b. 2000
Sargsyan, Armenak [Artaki], b. 1998
Chagharyan, Arman [Artaki], b. 1999
Mnatsakanyan, Grigor [Gurgeni], b. 1995
Serobyan, Karen [Garegini], b. 1981
Khachatryan, Hovhannes [Arturi], b. 1991
Malkhasyan, Artyom [Melikseti], b. 1982
Adyan, Vahe [Avetiki], b. 2001
Manasyan, Samvel [Hamleti], b. 2001
Parsoyan, Armen [Artaki], b. 2001
Badikyan, Vahagn [Zhorayi], b. 1969 (bénévole)
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