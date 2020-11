Tigran Avinyan : Si nécessaire, les autorités partiront, mais les tentatives de coup d’État seront arrêtées par tous les moyens

Le vice-Premier ministre arménien, Tigran Avinyan, souligne que les autorités mettront fin à toute tentative de coup d’État, mais souligne que si nécessaire, les autorités partiront et un nouveau gouvernement sera formé, a déclaré Tigran Avinyan à la télévision publique.

"Je tiens à rappeler que dans les années 1990, lorsque des troubles politiques internes se déroulaient en Azerbaïdjan, l’armée arménienne a effectivement bénéficié des problèmes internes. Je tiens à assurer toutes les forces politiques, qui tentent de tirer profit à la lumière de la loi martiale, qu’il n’y aura pas de tolérance ou d’approche de velours pour cette question. La République d’Arménie et notre État sont avant tout les ambitions de tous. Je veux dire le moment de nos processus politiques internes, qui est à blâmer, qui est responsable viendra certainement et si nécessaire les autorités partiront, un nouveau gouvernement sera élu, mais personnellement, notre équipe et moi ne pourrons jamais permettre les tentatives de coup d’État ’’ a dit Tigran Avinyan.

À la question de savoir s’il voit une menace de coup d’État, Tigran Avinyan a répondu : « J’ai entendu de tels appels, mais je veux m’assurer que de telles tentatives seront durement stoppées ».