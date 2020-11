Appel du Catholicos Karakine II au peuple arménien

Chers et pieux enfants,

Les récents développements et les décisions prises dans notre pays dans le cadre du règlement du conflit en Artsakh nous ont tous profondément bouleversés.

Sous nos yeux, défilent tous ces fils de l’Arménie qui ont combattu pour l’indépendance de l’Artsakh pendant plus de trois décennies en sacrifiant leurs vies, tous ceux qui ont atteint la gloire par leur martyre au cours de ces 44 derniers jours, nos courageux compatriotes d’Artsakh qui ont affronté les affres de la guerre, chaque commandant et chaque soldat qui se tient solidement campé en première ligne.

C’est une lourde tâche qui incombe à chacun d’entre nous, mais aussi une lourde responsabilité, au nom du bien de la patrie, d’œuvrer de manière réfléchie et courageuse, armé d’une sagesse clairvoyante et dans une unité sans faille.

Au plus profond de notre cœur, se trouve cette prière qui invite à la sagesse l’ensemble de la nation ainsi qu’à son unité.

Mu par une conscience éclairée par les leçons de notre histoire et l’impérieuse nécessité de préserver notre unité nationale, nous lançons un appel au calme, à ne pas céder à nos sentiments vainement exacerbés, aux violences et aux désordres.

La crise actuelle doit être surmontée grâce aux efforts conjoints des forces politiques et militaires d’Arménie et d’Artsakh.

Mes enfants bien-aimés,

Notre conduite ne doit jamais mettre en danger la vie des soldats qui continuent courageusement à accomplir leur devoir sacré dans les tranchées, sur les lignes de front. Dans ce contexte, l’arrière doit rester plus solide que jamais, la solidarité et la stabilité doivent y être de rigueur afin que nous puissions trouver ensemble des solutions pour le bien de l’Artsakh et de l’Arménie, dans la quête d’une vie sûre et sécurisée pour notre peuple.

Nous appelons les autorités d’Arménie et d’Artsakh à donner sans tarder des explications fiables et exhaustives à notre peuple, qu’il se trouve ici, dans notre patrie, en Artsakh et en diaspora, au sujet des décisions qui ont été prises et de leur impact sur l’avenir de notre patrie.

Nous rendons hommage à l’état d’esprit patriotique et victorieux de nos défenseurs. Nous mesurons grandement le dévouement et le sacrifice de chaque enfant de notre nation.

Nous croyons en la sagesse de notre peuple.

Dieu nous protège, qu’il protège notre patrie.

Saint-Etchmiadzine le 10 novembre 2020