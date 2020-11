Interrogé ce soir par la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie, le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan juge insultant de « trahison et de défaite » la signature de la déclaration conjointe entre Moscou, Erevan et Bakou.

« Nous avons agi dans des conditions de blocage total des armes et des fournitures de matériel militaire. Ce qui a été fait du point de vue de l’armement arrière et de combat peut être considéré comme une bataille héroïque. « L’impossible a été fait » a-t-il annoncé.

Selon le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, les forces armées, des conscrits aux forces de mobilisation ainsi que les généraux ont fait de leur mieux.

« Nous avons résisté à une très grande force, les forces armées surarmées de l’Azerbaïdjan. Si vous demandez pourquoi nous n’étions pas armés, je dirais que nous étions armés, mais en termes de quantité, ces éléments étaient incomparables. Il y a eu un soutien ouvert de la Turquie en termes d’armes et de présence de spécialistes militaires. Nous n’oublions pas les milliers de mercenaires. Je vous assure que le maximum a été fait » a déclaré le ministre.

Selon David Tonoyan, les Arméniens furent débordés par la supériorité aérienne de l’ennemi avec ses drones et ses frappes aériennes. « Cette décision a été prise à la suite d’une analyse très sérieuse de la situation » a-t-il déclaré.

Krikor Amirzayan