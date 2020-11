Dadivank doit être sauvé !

Plongé dans un écrin verdoyant l’été, ocre-rouge à l’automne, le complexe monastique Dadivank à Karvachar à la lisière de frontière avec l’Arménie, situé à 1100 mètres d’altitude, sur la rive gauche de la rivière Tartare, témoigne à lui seul de la présence arménienne en Artsakh. A différentes périodes de l’histoire, cette région s’appelait Vaikunik (jusqu’aux XII-XIII siècles), Upper Khachen (XIII-XVIII siècles), Kolan (XVIII-XIX siècles).

Le monastère a été fondé par Saint Dadi, un disciple, élève de l’apôtre Thaddeus qui a répandu le christianisme en Arménie orientale au cours du premier siècle de notre ère. Cependant, le monastère a été mentionné pour la première fois au 9e siècle. En juillet 2007, la tombe de Saint Dadi a été découverte sous le saint autel de l’église principale. Les princes du Haut Khachen sont également enterrés à Dadivank, sous le gavit de l’église.



Le 8 octobre 2001, la motion no 9256 de la sauvegarde de l’héritage historique et culturel de la République du Haut-Karabagh fut signée par 16 membres de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, provenant d’Arménie, de Chypre, d’Italie, de Roumanie, de Grèce et de Russie, reconnaissant que parmi les exemples les plus flagrants de la politique de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh figurait la destruction de Dadivank, que « la population locale musulmane a considéré comme un vestige de la religion chrétienne arménienne et qu’elle a dégradé autant qu’elle put » (Iskander Haji « Lel-Kala – A near and unavailable fortress, Vishka, no 10, 16-23 mars 2000). Un document qui n’a pas été discuté ni approuvé.



Il est donc à redouter que les machiavéliques desseins de l’Azerbaïdjan prennent dès lors corps à la faveur des décisions du 9 novembre 2020. Pour ne pas que se reproduise le désastre du cimetière de Djulfa, au Nakhitchevan, il va s’en dire que l’UNESCO doit être interpellé d’urgence au fins de la préservation évidente de ce trésor de l’humanité, appartenant aux patrimoine mondial en péril. Récemment restauré, les premiers travaux avaient commencé en 2005 grâce au financement de la femme d’ affaires arméno-américaine Edele Hovnanian et par Edik Abrahamian, un Arménien de Téhéran.

Au delà de la préservation de ce bijou à la valeur inestimable, le Haut-Karabakh doit aussi faire l’objet d’une prégnante attention de la part des instances internationales qui ne peuvent s’accommoder d’un traité perfide de 1921, sachant que ce territoire était peuplé à 94% d’Arméniens à cette époque.

En cédant l’Artsakh (Haut-Karabakh) à l’Azerbaïdjan, le bolchevik Iossif Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline, a procédé, au crime de démembrement de fait des terres séculaires appartenant de droit au peuple arménien. La communauté internationale doit reconnaître l’Artsakh comme étant territoire arménien. C’est à quoi il faut travailler dès aujourd’hui à l’instar de la reconnaissance du génocide de 1915.

Jean Eckian