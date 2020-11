Nikol Pachinian explique les raisons de la signature du cessez-le-feu au Haut-Karabagh

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a expliqué les raisons de la signature du cessez-le-feu au Haut-Karabagh. L’armée arménienne et la direction politique de l’Artsakh ont qualifié de tâche claire d’arrêter immédiatement la guerre, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian, expliquant les raisons de la signature du cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan sous la médiation de la Russie.

« J’ai déjà dit que j’ai pris cette décision après que l’armée ait insisté sans cesse sur la nécessité de franchir cette étape », a-t-il dit, ajoutant que certains problèmes ne pouvaient plus être résolus. « Par exemple, nous avons été confrontés à des cas où un régiment devait être transporté à des fins de combat, mais les habitants de la colonie donnée avaient bloqué les portes de la base militaire et n’avaient pas permis aux véhicules de sortir. Nous avons eu des dizaines de cas comme celui-ci. En conséquence, il y avait un problème pour amener l’équipement en première ligne. Dans de nombreux cas, une intervention stricte a été faite, alors que dans certains cas, ce n’était tout simplement pas possible parce que les policiers étaient en service sur la ligne de front. Cela a eu des conséquences graves et graves », a déclaré Pachinian.

Le Premier Ministre a également souligné les problèmes du système de mobilisation militaire, notant que les citoyens qui sont recrutés pour le service actif pour compléter l’armée régulière n’ont pas toujours la préparation nécessaire au combat. « Cela ne signifie en aucun cas que tous les [recrutés] étaient dans le même état. Nous avons eu des gens qui se sont battus héroïquement. Mais dans tous les cas, nous avons également été confrontés à des problèmes de désertion que nous n’avons pas pu résoudre. Lorsque toute la ressource impliquée n’était pas efficace, nous avons eu des problèmes, très souvent ceux qui se sont bien battus n’avaient personne pour les remplacer », a-t-il déclaré, ajoutant que des militaires ont servi au combat pendant un mois sans interruption, sans quarts de travail de remplacement. .

« Tout cela a créé de graves problèmes dans la mesure où notre armée, les dirigeants politiques de l’Artsakh ont clairement formé une tâche selon laquelle il était nécessaire d’arrêter la guerre immédiatement, sinon les conséquences seraient bien pires. Ce fut une décision extrêmement difficile et difficile. Cela nous a également mis en colère, mais nous étions dans une situation où il n’y avait pas d’alternative », a-t-il déclaré.

S’exprimant sur les raisons pour lesquelles une trêve n’a pas été signée dans les mêmes conditions le 27 septembre - le jour où la guerre a commencé -, le Premier ministre a déclaré que les conditions étaient alors les mêmes. « Il aurait pu être adopté sous les conditions de la cession des 7 territoires que vous et nous connaissons. Nous n’avons pas pu franchir cette étape parce que nous pensions que l’armée de l’Artsakh, le peuple arménien seraient en mesure de nous permettre d’imposer le cessez-le-feu plutôt que de nous intéresser à un cessez-le-feu, ce qui, malheureusement, n’a pas eu lieu. Nous ne pouvions pas penser que céder des territoires était le bon moyen de parvenir à un cessez-le-feu. Une question sera posée, dans ce cas, pourquoi avons-nous néanmoins décidé de franchir cette étape, pour une raison simple - en écoutant les exposés des militaires, il nous est apparu clairement que les conséquences d’une poursuite seraient bien plus graves. Aussi difficile que cela puisse être, à ce moment-là, cela devait simplement cesser », a-t-il déclaré./extrait d’Armenpress.

Krikor Amirzayan