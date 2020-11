L’Iran vient de saluer le cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

L’Iran a salué la mise en place d’un cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan par l’intermédiaire de la Russie. Mahmoud Vaezi, le chef de cabinet du Président iranien a salué l’instauration d’un cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du conflit du Haut-Karabakh par la médiation de la Russie.

« Nous pensons que si les parties en conflit restent attachées aux lois internationales, il serait possible de mettre fin à cet ancien conflit par des négociations et des moyens politiques. Exprimant notre satisfaction face à la fin de la guerre, nous espérons que l’accord conclu mettra en œuvre le cessez-le-feu », a déclaré Mahmoud Vaezi.

Krikor Amirzayan