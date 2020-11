Après avoir demandé la démission de Pachinian, l’opposition appelle à un rassemblement aujourd’hui

Une vingtaine de partis politiques d’opposition ont annoncé leur intention d’organiser un rassemblement à Erevan, et ce au lendemain de leur demande commune appelant à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian.

Cette décision intervient après la tenue de manifestations déclenchées par l’annonce de Pachinian mardi de la signature d’un accord, négocié par la Russie, avec l’Azerbaïdjan, pour mettre fin à la guerre sur le Haut-Karabagh afin d’éviter des défaites et des pertes encore plus importantes sur le champ de bataille.

Insatisfaits de la situation, plusieurs milliers de manifestants en colère se sont rassemblés dans la capitale arménienne aux petites heures du matin, des foules prenant d’assaut le siège du gouvernement et le Parlement, saccageant les bureaux et brisant les fenêtres dans un accès de colère.

Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a été blessé lors d’un mouvement de foule et hospitalisé, suscitant une vive réprimande de la part du gouvernement.

Toujours le 9 novembre, 17 partis d’opposition ont publié une déclaration commune appelant à la démission de Pachinian au milieu d’une série de défaites militaires subies par les forces arméniennes combattant l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh.

Parmi les partis qui ont signé la déclaration figuraient le plus grand parti d’opposition parlementaire, Arménie Prospère (BHK), dirigé par le magnat Gagik Tsarukian, le parti républicain, anciennement au pouvoir et toujours dirigé par Serge Sarkissian, la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutiun), et le parti Hayrenik (Patrie) dirigé par l’ancien directeur du service de sécurité nationale Artur Vanetsian, qui a été démis de ses fonctions en 2019 en raison de différends avec Pachinian.

Le conseil de ces partis a publié hier une autre déclaration, affirmant qu’il invitait à un rassemblement à Erevan le 11 novembre.

« Malheureusement, la page la plus honteuse de notre histoire a été écrite hier. Un accord a été signé derrière le dos des soldats défendant leur terre et leur statut d’État avec leur propre sang sur le champ de bataille et derrière le dos de nous tous à l’arrière. Il est crucial en ce moment de préserver notre unité collective et d’exclure les émeutes internes et les provocations », a déclaré ce conseil.

Les différentes parties qui le compose ont annoncé que lors du rassemblement qui devrait se tenir ce mercredi après-midi sur la place de la Liberté à Erevan, elles présenteraient au public « une solution à la situation ».

La loi martiale actuelle en Arménie déclarée au début des hostilités au Haut-Karabagh le 27 septembre interdit les rassemblements publics et proscrit les demandes de démission de responsables gouvernementaux.

Plus tôt dans la journée, deux partis parlementaires de l’opposition - le BHK et Arménie Lumineuse - avaient également cherché à convoquer une session spéciale du Parlement alors que les manifestants se rassemblaient devant l’Assemblée nationale pour demander l’annulation de l’accord avec l’Azerbaïdjan.

La députée du BHK, Naira Zohrabian, a dit qu’elle ne savait pas quelle devait être la solution, mais elle a précisé : « Tout d’abord, naturellement, la loi martiale actuelle doit être levée afin que nous puissions faire avancer nos programmes politiques. »