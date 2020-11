Samvel Babayan Héros de l’Artsakh et Secrétaire du Conseil de Sécurité de l’Artsakh rend tous ses titres

Samvel Babayan le Héros de l’Artsakh et Secrétaire du Conseil de Sécurité de l’Artsakh a affirmé ce matin qu’il renonçait à son titre de Héros de l’Artsakh et à son poste.

« L’Artsakh est le centre de l’Etat arménien, le symbole des Arméniens et nous devons garder l’honneur des Arméniens. C’est avec ces principes que nous avons vécu dans toutes les phases du conflit entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan au nom de la terre, et le droit de vivre avec honneur sur cette terre où des milliers d’Arméniens sont morts en martyrs. »

« Aujourd’hui lorsque les dirigeants de la République d’Arménie et de l’Artsakh décident en commun avec un seul coup de crayon de mettre en doute l’existence des Arméniens (…) je pose la question : qui vous a donné le droit d’agir sa l’aval du peule et sans conseil des corps de l’Etat ? » écrit Samvel Babayan.

Krikor Amirzayan