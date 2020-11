Cessez-le-feu au Karabakh : Moscou à la manoeuvre, Ankara en embuscade

Le cessez-le-feu signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan rappelle le rôle déterminant de la Russie dans son pré carré caucasien, avec une Turquie à l’influence grandissante et des Occidentaux en perte de vitesse.

Bakou sort indiscutablement vainqueur, sur le plan territorial et militaire, d’une crise qui a confirmé des tendances géopolitiques de fond dans la région.

Les gains pour l’Azerbaïdjan

Bakou récupère des territoires tampons autour du Nagorny Karabakh, ainsi que la ville de Chouchi, à 15 kilomètres de la capitale Stepanakert.

« C’est un gain symbolique et stratégique important », estime Emmanuel (...)