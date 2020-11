Le général Arkady Ter-Tadevosyan : on ne m’a pas informé que le 7 novembre Chouchi était hors de contrôle

Le général Arkady Ter-Tadevosyan dit « Commandos » le libérateur de Chouchi en mai 1992 vient d’affirmer « je n’étais pas au courant que le 7 novembre Chouchi était hors de contrôle des Arméniens ». Lors d’une conférence de presse à Erévan ce matin, Arkady Ter-Tadevosyan a dit « on ne m’a pas mis au courant » concernant la chute de Chouchi. « Je ne suis pas entré en politique, et je ne veux pas y entrer » a dit le Héros de l’Artsakh qui avait entraîné des volontaires pour la bataille de Chouchi. Le président arménien Armen Sarkissian a affirmé quant à lui qu’il n’a pas été également mis au courant des négociations secrètes qui ont abouti hier soir à la signature de l’accord de cessez-le-feu et de la cession de la majeure partie des territoires de la République de l’Artsakh…

Krikor Amirzayan