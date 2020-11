Conflit de l’Artsakh : « L’expansionnisme d’Erdogan engrange une nouvelle victoire. L’Europe ferme les yeux », selon Guillaume Kasbarian

Poursuivre les combats et les pertes humaines ou accepter un accord qui entérine des pertes de territoire ?

Le premier et le seul.

Le Président de la République @EmmanuelMacron a été le seul dirigeant occidental à dénoncer clairement l'agression de l'Azerbaïdjan, l'ingérence de la Turquie et la présence de djihadistes syriens.

Notre diplomatie n’a pas été à la hauteur des valeurs dont nous ne cessons de nous réclamer, la démocratie, la liberté et le droit des peuples à disposer d'eux-même.

Le général de Gaulle, dont on aime se souvenir aux dates anniversaires, disait : "La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit''.

Nous avons accepté d'être petit.

Guillaume Kasbarian November 10, 2020