Harutyunyan : « nous n’avons pas perdu et tout est à venir »

Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement a pris la décision hier, mais « nous n’avons pas perdu et tout est à venir ».

Après 43 jours d’hostilités, l’Artsakh a perdu les régions de Fizuli, Jabrail, Kubatlu, Zangelan, des parties de Hadrut, Martuni, Askeran et, surtout, Shushi.

« Nous avons perdu la majeure partie du contrôle sur Shushi depuis le 5 novembre et complètement depuis le 8 novembre. Nous ne voulions pas croire que nous perdrions complètement la patrie, nous ne voulions pas croire qu’il était impossible de lutter avec les ressources disponibles. Nous avons essayé pendant longtemps de discuter et de nous arrêter à la table des négociations, mais les problèmes étaient importants. Les combats ont eu lieu à la périphérie de Stepanakert, à une distance de 2-3 km. Si les hostilités se poursuivaient à ce rythme, en quelques jours, nous perdrions tout l’Artsakh, nous aurions eu beaucoup plus de victimes. Les opérations militaires, se déplaçant à l’arrière de notre ligne de front, auraient eu des conséquences irréversibles pour les soldats qui ont combattu héroïquement pendant ces 43 jours sur la ligne de front.

« Nous savions que nous avions des problèmes dans l’armée de défense. L’état moral et psychologique de l’armée n’était pas très bon, nous n’avons pas eu l’occasion de nous reposer, de guérir : tous les jours dans les opérations de combat, tous les jours des victimes, blessées, les bombardements… Malgré tout cela, nous avons pu résister. Tout d’abord, je m’incline devant nos conscrits, ainsi que devant les familles de tous les morts. Nous avons dû prendre cette décision pour sauver la vie de ces mêmes soldats », a-t-il déclaré.

Selon Arayik Harutyunyan, « tout ne fait que commencer. L’Artsakh, la nation arménienne, l’Arménie ont connu des jours très difficiles, mais nous avons pu prendre de sages décisions, pour réussir.

« Qui a dit que c’était la fin de tout ? Nous aurons l’occasion de prendre des décisions plus sobres, et pour cela nous avons besoin de solidarité. Notre plus grand adversaire a toujours été la division et la panique. Les problèmes nationaux sont encore à venir, notre vision ne s’est pas évanouie, nous avons un rêve, une patrie de nos rêves », a-t-il déclaré.

Le président de l’Artsakh a exhorté la population à rester neutre, notant que la guerre civile est une menace plus grande pour l’ensemble de l’Arménie et de l’Artsakh et que les Arméniens doivent rester unis.