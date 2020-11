Bernard-Henri Lévy : « Le cessez-le-feu au Haut-Karabakh est un diktat »

« J’avais dit qu’on chasserait les #armeniens comme des chiens, declare le P r #Azerbaidjan et nous l’avons fait ». Eh bien cette capitulation de l’ #Armenie me brise le cœur.Ce lâchage en rase campagne d’un peuple chrétien me dégoûte. Ce cadeau à #Erdogan est une erreur historique

Daniel Bernard, ambassadeur à Londres, qualifiait en 2001 Israel de « petit pays de merde », épine dans le pied des chancelleries. Eh bien même chose avec l’ #Arménie et sa fixation sur #HautKarabakh . Caillou ds la chaussure de #Erdogan et de ceux qui veulent l’apaiser. Degueulasse.

Le cessez-le-feu au #HautKarabakh est un diktat. Chasser les #Arméniens comme des chiens, nous l’avons fait, dit le président #azéri . Et l’Occident laisse faire cette ignominie. L’ #Arménie est notre alliée métaphysique. Nous en sommes les obligés. Et pour l’heure de piètres amis.

Ainsi, face à un pays martyr, on peut employer des séides islamistes, viser des cathédrales, tuer des civils- et l’on gagne ! Le cessez-le-feu au #HautKarabakh est un coup de force. Une Galerie des glaces façon 1870. #Erdogan et #Poutine dépècent l’#Armenie et l’Europe est muette

