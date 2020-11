Il était un pays, par Myriam Gaume

Il était un pays intérieur où trois frères d’un même foyer partaient au front. Un pays où trois générations d’un même nom se portaient volontaires dans la défense du foyer national. Un pays où des vétérans perclus de vieilles blessures assuraient la formation militaire de valeureux convaincus que de chacun d’entre eux dépendrait la résistance et l’issue de la bataille. Un pays où derrière chaque porte, des mains de femmes travaillaient à coudre, rassembler, offrir tout ce qui pourrait alléger la tâche quotidienne des soldats du front. Un pays où chaque enfant grandissait nourri des légendes ancestrales. Un pays où les hôpitaux se remplissaient de la fleur des plus jeunes, des soldats de 18 ans éblouis par les bombardements en première ligne. Un pays où les armes de cinquième génération produites par les grandes puissances rendaient des corps brûlés, déchiquetés, après avoir brûlé les forêts, détruit les bâtiments des villes où la veille, des enfants prenaient encore le chemin de l’école. Un pays où ceux qui se relèveront mutilés seront les remparts d’une société humiliée.

Beaucoup de ces héros ont péri. La terre qui les recouvre déjà ne leur appartient plus. Le pays intérieur disparait. Il perd ses contours, sa cohésion, sa raison d’être et sa mission devant l’histoire. Nous ne le reverrons plus.