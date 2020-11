Le président arménien lance des « consultations politiques »

Le président arménien, Armen Sarkissian, a publié mardi une déclaration, initiant des « consultations politiques » alors que le pays semblait plongé dans une crise politique suite à l’annonce d’un accord avec l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh négocié par la Russie.

Comme l’a cité son bureau, le président Sarkissian, qui contrairement au premier ministre dispose de pouvoirs limités en vertu de la constitution arménienne, a déclaré qu’il engageait immédiatement les consultations « afin de coordonner, dans les plus brefs délais, les solutions découlant de notre programme de protection des intérêts nationaux ».

« J’ai appris par les médias qu’une déclaration sur la fin de la guerre du Haut-Karabakh a été signée avec les présidents de Russie et d’Azerbaïdjan. C’est également par les médias que j’ai appris les conditions de la fin de la guerre », a déclaré M. Sarkissian.

« Malheureusement, il n’y a pas eu de consultations ou de discussions avec moi, comme président de la République, concernant ce document, et je n’ai participé à aucune négociation », a-t-il ajouté.

Le président souligne que « le règlement du conflit du Haut-Karabakh est une question d’importance nationale, et toute mesure, action, décision liée aux intérêts vitaux de sécurité de l’Arménie, de l’Artsakh [le nom arménien du Haut-Karabakh], de la nation arménienne tout entière, de plus, la signature d’un document à cet égard, devrait faire l’objet de consultations et de discussions approfondies ».

« Je souligne que le sort de l’Artsakh, et par conséquent du peuple arménien, ne peut être décidé qu’en tenant compte de nos intérêts nationaux et uniquement sur la base d’un consensus national. »Compte tenu des profondes préoccupations de la grande masse du peuple provoquées par la situation actuelle, j’engage immédiatement des consultations politiques afin de coordonner les solutions, dans les plus brefs délais, découlant de notre programme de protection des intérêts nationaux« , a-t-il déclaré. »En tant que Président de la République, en ce moment crucial de la préservation de la nation, je considère la formation de l’unité nationale comme ma mission actuelle. J’espère que dans dix jours, nous serons tous capables de construire une telle unité dans le cadre de laquelle je considérerai que j’ai utilisé les opportunités de servir ma patrie", a conclu le président arménien.

Les émeutes ont commencé en Arménie au début du 10 novembre à la nouvelle que le Premier ministre Nikol Pashinian avait signé un accord négocié par la Russie avec l’Azerbaïdjan, mettant fin à plus de six semaines de combats dans le Haut-Karabakh.

Le pays est plongé dans une tourmente politique depuis que les groupes d’opposition ont appelé M. Pashinian à démissionner. Cette demande a été suivie d’une nuit de troubles au cours de laquelle les bâtiments du gouvernement ont été saccagés.

Dans des scènes chaotiques dans la capitale, des centaines de partisans de l’opposition ont, aux premières heures du 10 novembre, pris d’assaut le siège du gouvernement et du parlement à Erevan, saccageant les bureaux et brisant les vitres dans un élan de colère.

Le président du Parlement Ararat Mirzoyan a été blessé lors d’une attaque de la foule et hospitalisé, ce qui lui engendré une vive colère du gouvernement.

La réaction à l’accord signé par Pashinian est venue après que 17 partis d’opposition ont publié une déclaration commune le 9 novembre appelant à la démission du premier ministre à la suite d’une série de défaites militaires subies par les forces arméniennes soutenues par l’Arménie dans le Haut-Karabakh qui luttent contre l’Azerbaïdjan.

Parmi les partis qui ont signé la déclaration, on trouve le principal parti d’opposition parlementaire, l’Arménie prospère, dirigé par le magnat Gagik Tsarukian, l’ancien parti républicain au pouvoir de l’ancien président Serzh Sarkisian, la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun), et le parti Hayrenik (Patrie) dirigé par l’ancien directeur du service de sécurité nationale Artur Vanetsian, qui a été relevé de ses fonctions en 2019 en raison de différends avec Pashinian.

Dans ses commentaires après la nuit de chaos, Pashinian a laissé entendre que la corruption dans les gouvernements précédents était également responsable de la situation actuelle.

Pendant ce temps, le ministère de la défense arménien et l’état-major général des forces armées ont publié une déclaration, appelant tout le monde à s’abstenir d’actions qui pourraient « saper les fondations de l’État arménien ».