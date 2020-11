Arayik Harutyunyan ce matin : Nous avons un rêve, pour cela nous devons maintenir la solidarité

Le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, s’est adressé ce matin à la population en direct, présentant les raisons de la décision de mettre fin à la guerre. A. Harutyunyan a rappelé que le matin du 8 novembre, quand il a publié une photo de la place Stepanakert, il a mentionné que c’était l’une des nuits les plus dures de sa vie, l’une des aubes les plus lourdes. « Pourquoi ai-je annoncé sans ouvrir la parenthèse, parce que le 7 novembre nous avons complètement perdu le contrôle de la ville de Chouchi ? Aujourd’hui, je veux vous annoncer que j’ai eu la nuit la plus dure de ma vie, au cas où j’aurais eu des jours très durs, 1992-1994. Perdre de nombreux parents dont le dernier mot était entre mes mains. Mais j’ai pu trouver de la force en moi, me concentrer, prendre des décisions. Mais je ne sais pas comment l’histoire évaluera la décision prise hier, mais nous devions le faire » a déclaré Harutyunyan.

Il a expliqué pourquoi. À la suite de 43 jours d’hostilités, nous avons perdu la région de Fizouli, la région de Jabrayil, les régions de Kubatlu, Zangelan, Hadrut, principalement une partie de la région de Martuni, la région d’Askeran et, surtout, Shushi. Les combats ont eu lieu aux abords de Stepanakert, à 2-3 km. « Si les hostilités s’étaient poursuivies à ce rythme, nous aurions perdu tout l’Artsakh en quelques jours, nous aurions eu beaucoup plus de victimes, car en déplaçant les hostilités quelque part vers l’arrière, nous aurions des conséquences irréversibles. Le président a déclaré qu’il ne voulait pas mentionner géographiquement que si nous perdions Stepanakert, ce qui se passerait en termes de soldats sur les lignes de front des régions d’Askeran et de Martuni.

Selon Harutyunyan, il semble que la partie arménienne ait réussi à se défendre contre les drones pendant plusieurs jours, mais déjà ces deux derniers jours, l’ennemi, grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux drones, a eu l’occasion d’infliger de gros dégâts à l’armée arménienne. Hier, il n’y a eu de lourdes pertes que dans les dernières heures dans la région de Martouni en raison de drones.

« Pourquoi n’a-t-il pas réussi ? Nous répondrons tous, oui, nous tous, car nous savions que notre armée de défense en avait besoin« , a déclaré le président. Avec tout cela, mais l’armée a pu résister, quelque part dans les forces armées de 8 États. »Certes, nous n’avons pas combattu l’Azerbaïdjan, certainement pas seulement des officiers turcs ou du matériel militaire ont été impliqués dans les hostilités. Il y a eu la participation de soldats turcs, de terroristes et de mercenaires. Le volontaire arménien, le soldat arménien se battait. Je salue d’abord nos soldats. Les gars les plus héroïques du monde étaient des conscrits. Je m’incline devant les familles de toutes les victimes. Nous avons dû sauver la vie des mêmes conscrits » a déclaré Harutyunyan.

Le Président a rappelé qu’il avait appelé ses compatriotes à plusieurs reprises, y compris le jour de la guerre de Chouchi, à dire à leurs compatriotes qu’ils étaient nécessaires. « Nous avons perdu le contrôle principal de Chuchi depuis le 5 novembre, mais complètement depuis le 7 novembre. « Nous ne voulions pas croire que nous perdions complètement la patrie, nous ne voulions pas croire qu’il était impossible de se battre avec les ressources déjà disponibles - l’équipement humain et militaire »a-t-il dit.

Le président de l’Artsakh a assuré qu’ils avaient essayé de le discuter et de le suspendre à la table des négociations depuis longtemps, mais ce n’était pas possible. « J’étais pour, car je n’étais pas déçu, si j’étais déçu, je penserais à continuer le combat au prix de ma vie, en réalisant que nous allons perdre, nous perdrons l’Artsakh. Tout est en avance ! L’Artsakh, la nation arménienne, l’Arménie ont connu des jours très difficiles dans l’histoire, mais nous avons pu prendre de sages décisions à l’avenir, suivre le bon chemin, réussir. Et qui a dit que c’était la fin de tout cela ? Ça commence par ça. Nous aurons l’occasion de prendre une décision plus sobre, pour cela nous avons besoin de solidarité, tout d’abord en Arménie, en Artsakh, entre le peuple arménien. Notre plus grand adversaire a été la division et la panique. Les problèmes nationaux sont encore à venir, notre vision ne s’est pas encore évanouie, au contraire, nous avons un rêve, nous avons une patrie de rêve, c’est pourquoi nous devons maintenir la solidarité, éviter les événements qui ne conviennent pas à la nation arménienne. Nous avons des occasions de prendre des décisions civilisées, de discuter. Tout ne fait que commencer, je ne veux pas ouvrir les crochets, tout, nous n’avons pas perdu, tout est devant, il faut réfléchir, réfléchir, repenser, évaluer, prendre à nouveau des décisions » a déclaré Harutyunyan.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=715777212648321&ref=watch_permalink&t=2