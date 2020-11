Un accord de fin des hostilités entre Arménie et Azerbaïdjan

Erevan, 10 nov 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont signé sous

l’égide de la Russie un accord de fin des hostilités dans le conflit du

Nagorny Karabakh, qui consacre des victoires militaires azerbaïdjanaises après

six semaines de combats meurtriers.

Près de 2.000 soldats russes de la paix vont être déployés dans les heures

ou jours à venir dans cette région aujourd’hui peuplée d’Arméniens, qui a fait

sécession de l’Azerbaïdjan après une guerre dans les années 1990.

Depuis la fin septembre, les affrontements les plus sanglants depuis près

de 30 ans opposaient arméniens et armée azerbaïdjanaise, des

combats qui ont tourné à l’avantage de Bakou.

L’accord, entré en vigueur à 21H00 GMT lundi, a été signé par le président

azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian

ainsi que le président russe Vladimir Poutine.

Selon ce dernier, les belligérants gardent « les positions qu’ils occupent »,

consacrant des gains de territoires importants de l’Azerbaïdjan, ce qui a

entrainé des manifestations de colère en Arménie, où des manifestants ont

envahi dans la nuit le siège du gouvernement et du Parlement.

Le Premier ministre arménien a dit sur Facebook que la signature de

l’accord avait été « incroyablement douloureuse », mais que la décision

s’imposait « après une analyse en profondeur de la situation militaire »,

référence aux avancées azerbaïdjanaises.

Le président azerbaïdjanais a lui proclamé à la télévision la

« capitulation » de son ennemi, même s’il ne reconquiert pas tout le Nagorny

Karabakh.

"J’avais dit qu’on chasserait (les Arméniens) de nos terres comme des

chiens, et nous l’avons fait", a-t-il martelé.

Les premiers avions Iliouchine 76, transportant les forces de maintien de

la paix russes ont décollé de Russie, pour se rendre au Karabakh, selon le

ministère russe de la Défense.

- « Traître », « démission » -

Selon M. Aliev, l’Azerbaïdjan reprend le contrôle de districts autour du

Nagorny Karabakh, sorte de glacis de sécurité constitué par les Arméniens

autour de la république autoproclamée depuis 30 ans. Bakou a aussi conquis des territoires en son sein.

Les terres encore sous contrôle arménien le restent, et un corridor les

reliera à l’Arménie, selon M. Poutine.

Le président russe a souhaité que cet accord puisse mener "à la création

des conditions nécessaires pour un règlement durable" du conflit.

Peu après l’annonce de l’accord, une foule de milliers de manifestants en

colère s’est rassemblée dans la nuit aux abords du siège du gouvernement

arménien aux cris de « traîtres » et « démission » à l’adresse de M. Pachinian.

Des centaines d’entre eux ont pénétré dans les locaux, brisant des vitres

et saccageant des bureaux, notamment une salle de conseil des ministres, selon un journaliste de l’AFP présent sur place. Le siège du Parlement a subi le

même sort.

Une défaite militaire au Nagorny Karabakh a de quoi menacer l’avenir du

Premier ministre, porté au pouvoir par une révolte populaire en 2018. Avant

même l’annonce de l’accord, 17 partis d’opposition avaient réclamé sa

démission.

L’intéressé a lui démenti des rumeurs de fuite du pays : "Je suis en Arménie

et continue de faire mon travail", a-t-il dit sur Facebook.

Peuplé aujourd’hui quasi-exclusivement d’Arméniens à la suite de la guerre

des années 1990, le Nagorny Karabakh était rattaché à l’Azerbaïdjan à l’époque

soviétique mais est considéré par les deux pays comme une partie intégrante de leurs histoires et héritages respectifs.

- Prise stratégique -

L’accord de fin des hostilités intervient après que les forces

azerbaïdjanaises ont annoncé dimanche la prise de Chouchi, ville stratégique

est située à 15 kilomètre de la capitale Stepanakert et sur

l’artère vitale reliant la république autoproclamée à son parrain arménien.

La chute de cette localité était considérée comme un tournant de la guerre.

Lundi, l’Arménie disait que les combats s’y poursuivaient encore.

Le conflit a fait au moins 1.300 morts depuis le 27 septembre, selon des

bilans très partiels. Il pourrait en réalité y avoir des milliers de morts de

chaque côté.

Depuis des semaines, la Russie et d’autres puissances tentaient d’obtenir

un cessez-le-feu, mais trois tentatives ont échoué.

La Russie est la puissance régionale dans le Caucase du Sud. Elle est une

alliée militaire de l’Arménie mais a aussi de bonnes relations avec

l’Azerbaïdjan, deux ex-républiques d’URSS.

L’Azerbaïdjan a lui le soutien de l’autre puissance de la région, la

Turquie qui a notamment été accusée d’envoyer des mercenaires pro-turcs de

Syrie se battre en soutien à Bakou.

Si Moscou et Ankara sont rivaux, les présidents Vladimir Poutine et Recep

Tayyip Erdogan entretiennent néanmoins une relation pragmatique.

Par Hervé BAR