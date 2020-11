Les « paroles de profonde solidarité avec mes précieux frères et sœurs arméniens », par Cornel West

Cornel West, né en 1953 à Tulsa, est un philosophe américain et l’un contributeurs majeurs des African-American studies. Après avoir enseigné à l’université Harvard, il est professeur de religion et d’histoire des Afro-Américains à l’université de Princeton. Son apport au champ de la philosophie s’appuie sur le baptisme afroaméricain, sur le marxisme, le pragmatisme et le transcendantalisme.

Lors d’une conférence du 31 octobre de l’UCLA Promise Armenian Institute, il a pris position pour l’Artsakh.