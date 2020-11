Jean-Christophe Buisson : « Comme d’hab, les Arméniens grands perdants. On les a encore abandonnés à leur sort »

Le PM d' #Armenie annonce la fin de la guerre en #Artsakh #HautKarabakh demain,10 nov, 13h. Défaite militaire qui ne règle pas tous les problèmes territoriaux et géopolitiques. Quelle garantie que Erdogan et Aliev s'arrêteront là ? Les Arméniens chassés pourront-ils revenir ? pic.twitter.com/QjG4ZZLodE

Comment le peuple arménien va réagir à la reddition militaire de l' #Artsakh #HautKarabakh annoncée par le PM ? Ne va-t-il pas crier à la trahison ? Tout le monde craint que Erdogan et Aliev réclament + et que leur appétit pan-turc ne soit rassasié que qd l' #Arménie aura disparu..

Realpolitik au Caucase-sud. Erdogan va rouler des mécaniques avec la victoire de son obligé azeri et Poutine se pose en protecteur de l'Arménie avec ses troupes déployées entre #Karabakh et #Arménie. Comme d'hab, Arméniens grands perdants. On les a encore abandonnés à leur sort.

