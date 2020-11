Valérie Boyer : « L’Europe et la France ont abandonné sa sœur l’Arménie au profit du régime turc. L’Histoire n’oubliera pas cette lâcheté »

Quelle rage et quelle tristesse comment la France a pu être aussi lâche d’abandonner les arméniens et aussi bête de pousser les russes dans les bras des turcs

C’est une double trahison

Honte et chagrin

Et maintenant ils vont allumer des bougies pendant qu’Erdogan exulte ? https://t.co/1AZCFXUydL

— Valérie Boyer (@valerieboyer13) November 10, 2020