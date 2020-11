Une foule en colère envahit la place de la République à Erévan et la palais du gouvernement

Aux cris de « Trahison de Pachinian ! » ou de « Nous ne donnerons pas l’Artsakh » une foule de plus en plus nombreuse a envahi la Place de la République et même le palais du gouvernement à Erévan après l’annonce par Nikol Pachinian d’un accord avec l’Azerbaïdjan et la Russie pour la cession de nombreux territoires de l’Artsakh pour ne pas dire de la majeure partie de l’Artsakh…

La foule est en colère et la nuit risque d’être très dure à Erévan car la foule grandit sans cesse. Dans sa déclaration dans la soirée, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian n’avait pas caché que cet accord était « très douloureux » et qu’il avait réalisé ce pas après consultation des experts et conseillers militaires sur la situation très difficile en Artsakh face à l’agression de l’Azerbaïdjan.

La nuit à Erévan sera longue. Très longue avec cette foule en colère.

Krikor Amirzayan