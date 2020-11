Nikol Pashinyan : ce n’est pas une victoire, mais pas une défaite non plus

« Chers Compatriotes, sœurs et frères,

J’ai pris une décision personnelle grave, extrêmement grave pour moi et pour nous tous. J’ai signé avec les présidents de Russie et d’Azerbaïdjan une déclaration mettant fin à la guerre du Karabagh à 1h. Le texte de la déclaration, qui a déjà été publié, est indescriptiblement douloureux pour moi et pour notre peuple.

J’ai pris cette décision après avoir analysé en profondeur la situation militaire et sur la base de l’avis des personnes qui maîtrisent le mieux cette situation. Également en me fondant sur la conviction que vu la situation, c’est la meilleure solution possible. Je reviendrai sur tout cela en détail par un message.

Ce n’est pas une victoire mais ce n’est pas une défaite, tant qu’on ne se reconnaît pas vaincu. Nous ne nous reconnaîtrons jamais vaincus et ceci doit marquer le début de notre rassemblement national, du siècle de notre renaissance.

Nous devons soumettre les années de notre indépendance à analyse de façon à planifier notre avenir et ne pas répéter les erreurs du passé.

Je m’agenouille devant tous nos martyrs. Je m’incline devant tous nos soldats, officiers, généraux, volontaires, qui ont protégé et protègent la patrie. Par leur dévouement, ils ont sauvé les Arméniens d’Artsakh.

Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Et nous vaincrons. L’Artsakh est debout.

Vive l’Arménie !

Vive l’Artsakh ! "