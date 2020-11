Mises à jour d’Artsakh : se battre sur plusieurs fronts

Alors que les soldats et les volontaires arméniens mènent de féroces batailles pour la défense de l’Artsakh, alors que des dizaines de milliers de femmes, d’enfants et de personnes âgées d’Artsakh ont été déplacés de force, alors que les batailles féroces pour la défense de Chouchi se poursuivent, les forces de l’opposition nationale ont publié hier un communiqué exigeant la démission du Premier ministre et du gouvernement du pays.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

9 h 00 : Infocentre unifié arménien : les colonies pacifiques, à part Stepanakert, étaient relativement calmes du jour au lendemain. Après minuit, les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible Stepanakert à l’aide de missiles à fragmentation à longue portée, causant des dommages aux infrastructures civiles. Aucune victime n’a été signalée.

9 h 50 : Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh : Les forces azerbaïdjanaises poursuivent les crimes de guerre en maintenant les civils pacifiques et les colonies civiles sous le feu constant. Stepanakert a été attaqué par des missiles à longue portée. Ils ciblent les immeubles d’habitation, les quartiers civils et les entreprises. Il n’y a pas d’installations militaires dans ces zones.

10 h 10 : Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a écrit sur sa page Facebook :

« Chers camarades,

« Tôt le matin, j’ai visité les positions de défense militaire de Stepanakert et parlé avec les soldats de l’armée de défense et les milices civiles qui repoussent les tentatives de l’ennemi d’attaquer Stepanakert depuis Shushi depuis plus d’un jour.

« Au cours de ma tournée, j’ai également rencontré le général Mnatsakanyan. Le service à grande échelle et inestimable qu’il rend à la patrie ces jours-ci sera rendu public après la guerre.

10 h 25 : La porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

Des unités de l’armée de défense d’Artsakh ont mené des batailles défensives dans les directions sud-est, sud et sud-ouest de la ligne de front pendant la nuit. Des batailles intensives ont été menées contre des unités azerbaïdjanaises près de Shushi-Karin Tak ; ils ont reculé après avoir perdu un grand nombre de forces.

Les unités de l’armée de défense ont amélioré leurs positions le long de la ligne de front. Les forces arméniennes ont réussi à détruire un char azerbaïdjanais, quatre véhicules et huit drones. Dans le sud-est, les forces arméniennes ont également confisqué l’artillerie azerbaïdjanaise et un char. Tout au long des opérations militaires, l’adversaire a continué de viser des colonies pacifiques en Artsakh en utilisant des systèmes de missiles et d’artillerie ainsi que leurs forces aériennes. Dans la matinée, les forces azerbaïdjanaises ont repris leur offensive dans les principales directions de la ligne de front. La situation opérationnelle et tactique est sous le contrôle des unités de l’armée de défense.

22h25 : L’Armée de défense d’Artsakh a publié les noms de 44 autres soldats arméniens tués au combat :

Grigoryan, Karen [Arbeni], b. 2001

Sahakyan, Armen [Armani], b. 2000

Dadamyan, Armen [Valerii], b. 1980 (réserviste)

Tsatryan, Albert [Arturi], b. 1991 (réserviste)

Gagreyan, Gor [Styopayi], b. 1996 (réserviste)

Avetisyan, Martun [Papishi], b. 1960 (réserviste)

Grigoryan, Artur [Volodyayi], b. 1977

Hovhannisyan, Vardan [Gevorgi], b. 2001

Hovhannisyan, Garnik [Kareni], b. 2001

Galstyan, Tigran [Garniki], b. 2000

Sukiasyan, Styopa [Sardari], b. 2001

Kirakosyan, Hayk [Artsviki], b. 1986

Barseghyan, Robert [Varazdati], b. 1998 (réserviste)

Yeganyan, Garnik [Feliksi], b. 2001

Zakaryan, Garnik [Sisaki], b. 1976

Galstyan, Vagharshak [Seryozhayi], b. 1989

Manukyan, Ararat [Gagiki], b. 1983

Vardanyan, Artak [Husiki], b. 1986

Khachatryan, Kim [Simoni], b. 1995 (bénévole)

Arshakyan, Ruben [Samveli], b. 1983

Karapetyan, Hmayak [Grishayi], b. 1979

Chobanyan, Harutyun, [Sargsi], b. 1993

Grigoryan, Davit [Kamoyi], b. 1996 (bénévole)

Galstyan, Artur [Sureni], b. 1964

Asatryan, Karen [Gevorgi], b. 1980

Adamyan, Genadi [Georgii], b. 1956 (réserviste)

Hakobyan, Karapet [Nshani], b. 1997

Poghosyan, Artur [Sisaki], b. 1997

Babajanyan, Gevorg [Davti], b. 2001

Minasyan, Armen [Smbati], b. 2001

Meliksetyan, Karen [Armeni], b. 2001

Karapetyan, Hrahat [Paylaki], b. 1983

Babayan, Ashot [Manaseri], b. 1983

Gabrielyan, Gagik [Avetisi], b. 1952 (réserviste)

Petikyan, Karen [Vardani], b. 1998

Tigranyan, Arakel [Tigrani], b. 2002

Sukiasyan, Hayk [Artushi], b. 1996

Soghomonyan, Artak [Soghomoni], b. 1990

Sukiasyan, Harutyun [Arméni], b. 1997

Margaryan, Seryozha [Hmayaki], b. 1991

Shahinyan, Hakob [Artaki], b. 1987

Harutyunyan, Grigor [Levoni], b. 1984 (réserviste)

Padunc, Sos [Mushegi], b. 2001

Harutyunyan, Hovhannes [Zhorayi], b. 1991 (réserviste)

La bataille de Shushi continue

10 h 45 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a écrit : « Les batailles près de Shushi se poursuivent. Les unités de l’Armée de Défense s’acquittent avec succès de leurs tâches, empêchant l’adversaire de lancer des attaques.

12h05 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les unités de l’Armée de défense de l’Artsakh avaient neutralisé les forces azerbaïdjanaises près de Karin Tak, en utilisant des systèmes de missiles et d’artillerie. L’adversaire a subi des pertes importantes.

12h37 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré qu’en plus de Shushi, il y a des batailles dans d’autres directions qui sont également cruciales : « Les tentatives de l’adversaire en direction de Martuni, Martakert, Taghavard et d’autres endroits ont été suspendues. "

13h30 : Selon RIA Novosti , lors d’une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, le président turc Tayyip Erdogan a proposé de créer un groupe de travail pour résoudre la crise au Haut-Karabakh.

« Comme le confirme la source diplomatique de la chaîne de télévision, Poutine a salué l’offre du dirigeant turc. Il a été dit que les négociations sur la crise du Karabakh pourraient bientôt revenir à un format bilatéral qui sortira du cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE », a écrit RIA Novosti, ajoutant qu’à la suite de la conversation, le Kremlin a confirmé« une volonté mutuelle de coopération ».

16 h 55 : le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a annoncé que les forces arméniennes avaient repoussé une attaque des forces azerbaïdjanaises en direction de Karmir Shuka à 14 h 20. Les combats dans la direction sud-est se poursuivent et trois drones azerbaïdjanais ont été abattus entre 12 h 10 et 14 h 50

Le porte-parole présidentiel de l’Artsakh déclare que les forces arméniennes ont perdu le contrôle de Shushi

17h15 : Vahram Poghosyan, le porte-parole du président de l’Artsakh a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

« Aujourd’hui, le président a fait une déclaration qui a précipité une forte humeur dans les cercles publics. C’est naturel, car la guerre est une série d’actes de lutte acharnée, où ni succès ni échec ne sont garantis. Malheureusement, nous devons admettre qu’à ce jour, la chaîne des échecs continue de nous hanter : la ville de Chouchi est complètement hors de notre contrôle et toutes sortes de propagande et de réconfort ne nous donnent rien, à part un faux sentiment de réalité.

« Il est temps de se serrer la ceinture car l’adversaire est aux portes de Stepanakert et l’existence de la capitale est déjà en danger.

« Si nous voulons que Shushi soit à nouveau le nôtre et préserver l’Artsakh, nous devons utiliser toutes nos capacités pour organiser une défense fiable à Stepanakert et dans d’autres directions de la ligne de front. C’est la garantie réelle et fiable du succès. Les faux appels à la victoire et les spéculations sur Facebook nous conduiront à tout perdre petit à petit.

« Et l’histoire ne nous le pardonnera pas ...

« Nous nous battons jusqu’à la fin. »

17 partis politiques demandent la démission de Nikol Pashinyan et du gouvernement

18 h 30 : Voici une déclaration faite par 17 partis politiques en Arménie :

Le peuple arménien, forces politiques parlementaires et extraparlementaires, a conjugué sa capacité à résister à l’agression turco-azerbaïdjanaise contre les deux États arméniens.

En ces jours de guerre, nous avons fait de nombreuses propositions aux autorités, les exhortant à faire une percée sur les fronts politique, diplomatique et militaire, y compris des propositions de réunions visant à résoudre la situation, qui sont restées sans réponse et sans suite.

La guerre est féroce, les pertes sont lourdes et irréversibles. En tant qu’État, nous, le peuple, sommes confrontés à une étape cruciale qui nécessite des actions décisives. En attendant, les mesures prises par les autorités politiques ne sont pas à la mesure de la menace qui pèse sur la survie de notre peuple.

Pendant cette période, le gouvernement a montré son incapacité évidente à relever les défis internes et externes. Les pertes humaines et territoriales, les relations déficientes des alliés de l’Arménie, surtout avec la Fédération de Russie, rendent évidente la faillite du gouvernement actuel.

Toute la responsabilité de cette situation incombe aux autorités politiques, qui ne se sont pas débarrassées de leur complexe d’infaillibilité, mettant les deux États arméniens dans une situation désespérée, et l’Artsakh face à de graves pertes territoriales. Par conséquent, les autorités ont été privées du fondement politique et moral nécessaire pour représenter le peuple arménien.

Pour éviter les pertes irréversibles, nous exigeons :

1. La destitution immédiate et volontaire du Premier ministre Pashinyan et de son gouvernement responsables de la situation catastrophique ;

2. La création urgente d’un nouvel organe exécutif capable de faire une percée dans la situation, de résoudre les problèmes militaro-politiques.

Chers compatriotes,

En ce moment crucial, notre demande est dictée par l’impératif de l’existence des deux États arméniens, avec la certitude que, dans la nouvelle situation, l’armée arménienne incassable et le peuple arménien uni sont en mesure d’assurer une percée victorieuse sur le champ de bataille. .

1. Parti de la liberté

2. Parti de la sécurité nationale

3. Parti de l’agenda national

4. Parti de l’Union nationale démocratique

5. Parti de l’accord national

6. Parti de l’Alliance des Centristes Progressistes

7. Arménie prospère

8. Parti démocratique alternatif

9. Parti Yerkir Tsirani

10. Parti de la Fédération révolutionnaire arménienne

11. Parti de solidarité

12. Parti de l’Union démocratique libérale d’Arménie

13. Parti républicain d’Arménie

14. Parti de l’Union chrétienne-démocrate d’Arménie

15. Parti de la Patrie

16. Un parti arménien

17. Parti de l’Union du droit constitutionnel

Dans le même ordre d’idées, les dirigeants des deux factions d’opposition au parlement arménien, Gagik Tsarukyan d’Arménie prospère et Edmon Marukian de l’Arménie lumineuse, ont demandé une rencontre immédiate avec le Premier ministre Nikol Pashinyan. Dans une déclaration commune, les dirigeants « ont rappelé au Premier ministre la demande qu’ils avaient formulée fin octobre pour une réunion urgente du Conseil de sécurité avec la participation des législateurs de l’opposition. Ils ont dit que Pashinyan n’avait donné aucune réponse officielle à cette demande.

Les forces azerbaïdjanaises abattent un hélicoptère militaire russe

18h40 : Selon Spoutnik Armenia , un hélicoptère russe a été abattu par les forces azerbaïdjanaises basées dans l’enclave du Nakhitchevan. Vers 18 h 39, le Centre de gestion des crises de la région d’Ararat en Arménie a reçu un appel indiquant qu’un hélicoptère s’était écrasé, prenant feu dans une gorge près des villages de Yeraskh et Paruyr Sevak. Les premiers intervenants et trois camions de pompiers du ministère arménien des services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux.

Message du Président d’Artsakh au peuple arménien

19h07 : Le Président Arayik Harutyunyan d’Artsakh a écrit ce qui suit :

« Chers compatriotes,

« Les opérations militaires se poursuivent sur toute la longueur de la ligne de front. L’Armée de défense d’Artsakh et la milice civile sont fermement ancrées dans la patrie et nous lutterons contre l’adversaire jusqu’à la fin.

« Notre lutte unie peut changer la situation ; nous pouvons chasser l’ennemi de notre Artsakh parce que l’issue de la guerre sera décidée par la forte volonté du peuple. Le peuple arménien peut encore exprimer cette volonté et cette détermination. Chacun de nous doit rester fermement dans ses positions et le résultat positif sera garanti.

« J’y crois. »

19h15 : Le Premier ministre Nikol Pashinyan a écrit sur sa page Facebook : Les batailles pour Shushi continuent.

19h35 : Masis Mayilian, le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, écrit dans un post Facebook : Les batailles se poursuivent en direction de la ville de Chouchi en République d’Artsakh. Shushi a et sera arménien. Il est temps de faire une percée.

19h40 : Le ministère russe de la Défense a confirmé qu’un hélicoptère russe Mi-24 avait été abattu au-dessus de l’Arménie près de la frontière avec l’Azerbaïdjan, tuant deux membres d’équipage et en blessant un troisième. L’hélicoptère s’est écrasé dans une zone montagneuse d’Arménie. Selon l’annonce, l’hélicoptère a été abattu par un missile sol-air portable (MPADS).

" Le 9 novembre, vers 17 h 30, heure de Moscou, alors qu’il escortait un convoi de la 102e base militaire russe à travers le territoire de la République d’Arménie dans l’espace aérien près de la colonie arménienne de Yeraskh, près de la frontière de la République autonome du Nakhitchevan (République d’Azerbaïdjan), l’hélicoptère russe Mi-24 a été soumis au tir depuis le sol du MPADS », indique le communiqué du ministère russe de la Défense.

20h30 : Le représentant du ministère de la Défense, Artsrun Hovhannisyan, subit des examens médicaux après avoir subi des fluctuations de tension artérielle, a déclaré à Armenpress le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan . Stepanyan a déclaré que Hovhannisyan se sentait bien et que les nouvelles selon lesquelles il avait eu une crise cardiaque ne sont pas vraies.

L’Azerbaïdjan admet avoir abattu un hélicoptère russe

20h30 : l’ Azerbaïdjan a admis avoir abattu accidentellement un hélicoptère russe Mi-24. Cela a été rapporté par le ministère des Affaires étrangères du pays. Le ministère a expliqué que l’erreur s’était produite parce que l’hélicoptère volait à proximité de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, alors que des affrontements militaires actifs se déroulaient. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré que le vol avait eu lieu dans l’obscurité, à basse altitude et en dehors de la zone de détection radar des systèmes de défense aérienne, ajoutant que des hélicoptères russes n’avaient jamais été vus dans la zone où l’incident s’est produit.

En raison de la situation tendue dans la région et de la préparation accrue au combat en relation avec « d’éventuelles provocations de la partie arménienne », l’équipage de service « a décidé d’ouvrir le feu pour tuer », a déclaré le ministère des Affaires étrangères. « La partie azerbaïdjanaise présente ses excuses à la partie russe à propos de cet incident tragique, qui est de la nature d’un accident et n’a pas été dirigé contre la partie russe. » Bakou s’est déclaré prêt à payer une indemnisation en relation avec l’incident et a présenté ses condoléances aux familles et amis des membres d’équipage tués.

20h55 : Porte-parole du ministère de la Défense Shushan Stepanyan : Les unités de l’Armée de défense d’Artsakh mènent des batailles féroces pour Shushi. L’adversaire est sous un feu intense. Deux soldats azerbaïdjanais ont été emmenés en captivité.

21h20 : La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait pas de solution militaire au conflit du Haut-Karabakh et que Moscou ne partageait pas les vues d’Ankara sur la question.

« Nous avons formulé notre approche très clairement, en disant que nous ne voyons pas de solution militaire puissante à ce problème. Comme vous l’avez probablement entendu à plusieurs reprises, d’autres déclarations ont été faites d’Ankara à cet égard », a déclaré Zakharova. « Je peux réaffirmons la position de la Russie selon laquelle notre pays ne soutient pas une solution militaire à cette question, et nous cherchons et exhortons les parties à cesser les hostilités dès que possible. »

Point de presse du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct le colonel Suren Sarumyan de l’Armée de défense d’Artsakh a déclaré qu’au cours des trois derniers jours, les forces azerbaïdjanaises ont concentré leurs efforts sur Shushi. Au cours de ces trois jours, des batailles tendues ont eu lieu et des unités de l’Armée de défense de l’Artsakh ont continué à protéger l’un des symboles de l’Artsakh - l’ancienne ville fortifiée de Chouchi - et sont prêtes à remplir leur tâche avec honneur. Dans la journée, les forces azerbaïdjanaises ont de nouveau lancé des attaques en direction de Chouchi, mais elles ont été détectées par les forces arméniennes et ont subi des pertes importantes. Suren Sarumyan a noté que deux soldats azerbaïdjanais ont été emmenés en captivité par des unités de l’armée de défense. Les forces azerbaïdjanaises ont également mené des opérations militaires dans d’autres directions de la ligne de front. Dans certaines directions, les forces arméniennes ont réussi à améliorer leurs positions. En même temps,Les forces arméniennes ont réussi à détruire un char azerbaïdjanais, quatre véhicules et huit drones. Dans le sud-ouest, les forces arméniennes ont réussi à confisquer l’artillerie azerbaïdjanaise et un char. Pour le moment, les opérations militaires en direction de Chouchi se poursuivent. Suren Sarumyan a souligné que la logique des opérations de combat présuppose le développement de ces opérations et qu’il faut du temps pour que cela se produise. « Il est possible de parler de l’efficacité des opérations militaires lorsqu’elles sont déjà terminées ou sont sur le point de l’être », a-t-il dit, notant que la géographie des opérations militaires est souvent des informations confidentielles et qu’il n’est souvent pas opportun de parler d’améliorations de positions militaires. Suren Sarumyan a également exhorté tout le monde à suivre et à ne faire confiance qu’aux sources officielles et a souligné qu’ils n’avaient rien à cacher au peuple.

Suren Sarumyan a déclaré que, dans certaines directions, la partie azerbaïdjanaise a réussi à s’infiltrer sur le territoire de l’Artsakh. Le retrait des forces arméniennes dans des zones considérées comme une zone de sécurité était dû à des considérations tactiques. Il a assuré que les forces armées « détruiraient l’adversaire, pour réprimer les aspirations agressives ». Les troupes arméniennes sont prêtes au combat et les soldats sont prêts à protéger leur patrie jusqu’à la fin. Suren Sarumyan a expliqué que les forces azerbaïdjanaises tentent de compenser leurs pertes sur le champ de bataille en ciblant la population civile, ce qui est un crime de guerre, et qu’aujourd’hui ne fait pas exception. La situation opérationnelle-tactique est sous le contrôle des unités de l’Armée de Défense, a-t-il dit et assuré que la victoire sera la nôtre.

Tout en répondant aux questions des journalistes, Suren Sarumyan a déclaré que, lorsque la direction militaro-politique d’un pays, en l’occurrence l’Azerbaïdjan, se fixe une tâche symbolique et est prête à l’accomplir au prix de la vie de ses militaires, alors il est possible ils entrent dans une colonie pendant une ou deux minutes et hissent un drapeau [en référence à une vidéo publiée par l’armée azerbaïdjanaise d’eux entrant à Chouchi], et cela leur coûte généralement la vie, a déclaré Suren Sarumyan.

Parlant de l’hélicoptère russe abattu par la partie azerbaïdjanaise, Suren Sarumyan a déclaré qu’il accompagnait le convoi de la base militaire russe et avait été touché par un missile des forces azerbaïdjanaises dans l’enclave du Nakhitchevan.

Suren Sarumyan a également parlé de la prédiction d’Artsrun Hovhannisyan sur un éventuel tournant dans les batailles pour Shushi aujourd’hui et a déclaré que les résultats des opérations militaires peuvent être prévus sur la base de certaines données, mais que les opérations militaires contemporaines sont dynamiques, il peut y avoir des changements circonstanciels de la situation qui n’est pas toujours prévisible.

Le ministère français des Affaires étrangères sur l’avancée militaire vers Shushi

22h30 : Le ministère français des Affaires étrangères a publié la déclaration suivante :

La France exprime sa très vive inquiétude face à l’avancée militaire vers la ville de Chouchi alors que le conflit du Haut-Karabakh se poursuit. Le bombardement continu des zones urbaines est inacceptable, étant donné le risque de pertes civiles.

Comme le président Macron et son homologue russe l’ont convenu ce matin, nous attendons des parties qu’elles reprennent immédiatement la mise en œuvre des engagements de cessez-le-feu humanitaire pris à plusieurs reprises devant les coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk, le plus récemment le 31 octobre à Genève.

22h50 : Le ministère de la Défense de la République d’Arménie a exprimé ses condoléances au ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour la mort des pilotes de l’hélicoptère de la 102e base militaire russe, ciblé sur le territoire de la République de l’Arménie aujourd’hui.

La communication officielle indique que les pilotes russes ont malheureusement été tués alors qu’ils s’acquittaient de leur devoir de protéger la sécurité de l’Arménie, comme le mandatait l’alliance entre les deux pays. Par conséquent, avec le consentement du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ils recevront à titre posthume les récompenses d’État de la République d’Arménie.

Les législateurs allemands exhortent le gouvernement à interdire les loups gris turcs

Les législateurs allemands des partis d’opposition exhortent le gouvernement à interdire l’organisation du groupe nationaliste d’extrême droite turque des Loups Gris. Le législateur allemand du Parti vert, Cem Özdemir, estime que le groupe est la plus grande organisation d’extrême droite d’Allemagne, avec jusqu’à 20 000 membres. Il a noté que les loups gris étaient responsables de centaines de meurtres en Turquie, mais n’a pas limité leurs activités à la seule Turquie.

« Il est certain que les extrémistes de droite turcs au milieu de Berlin, Dortmund ou Hambourg ne peuvent intimider, battre ou menacer la vie de citoyens pacifiques. L’Etat allemand doit protéger ces personnes », a-t-il ajouté. La décision des législateurs allemands est intervenue après l’interdiction française du groupe nationaliste d’extrême droite turc.

Ministère des Affaires étrangères sur les déclarations du président azerbaïdjanais lors d’un entretien avec la BBC



Anna Naghdalyan, porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, a publié la déclaration suivante :

« Dans cette interview, Ilham Aliyev confirme l’absence de toute justification pour le ciblage délibéré de la population civile et des infrastructures civiles de Stepanakert et d’autres colonies pacifiques d’Artsakh, qui ont été documentées par de nombreux médias internationaux éminents et des organismes de surveillance des droits humains.

« Réalisant que, tôt ou tard, il portera la responsabilité des crimes de guerre qu’il a commis, Ilham Aliyev a tenté désespérément de nier la vérité, en la qualifiant de« fake news ».

« Cette déclaration d’Ilham Aliyev, pleine de haine, exprimée au milieu du ciblage continu de l’infrastructure civile de l’Artsakh par les forces armées azerbaïdjanaises sous son commandement, prouve une fois de plus qu’en aucun cas le peuple d’Artsakh ne peut être placé sous la juridiction de l’Azerbaïdjan. "

