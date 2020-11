Selon la porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les forces azerbaïdjanaises ont déployé un nombre massif de drones de combat et attaquent toute la longueur de la ligne de front avec de l’artilleries et des missiles, ciblant des colonies civiles, des infrastructures civiles et même ciblant des véhicules civils.

L’adversaire utilise des tirs d’artillerie sur la longueur de la ligne de front en prévision d’une incursion dans la direction de Martuni-Karmir Shuka.

Les unités de l’armée de défense contrôlent la situation opérationnelle-militaire et prennent les mesures nécessaires pour garder le contrôle de l’évolution future.