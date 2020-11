Bombardements intensifs et drones de l’ennemi qui se concentre entre Martouni et Karmir Shouka, les forces arméniennes entreprennent des opérations préventives

Le ministère arménien de la Défense vient d’informer que vers minuit, l’Azerbaïdjan bombarde et envoie de très nombreux drones tueurs sur les localités sur toute la frontière de l’Artsakh. Ces bombardements visent la population civile ainsi que les véhicules non-militaires également. L’ennemi concentre également ses troupes tout au long du front entre la ville de Martouni et la localité proche de Karmir Souka. Les unités des Forces arméniennes contrôlent la situation et réalisent des actions préventives pour garder le contrôle des opérations militaires et repousser l’ennemi.

Krikor Amirzayan