Les combats autour de Chouchi se poursuivent les Arméniens résistent et contrent toutes les attaques azéries qui ont perdu beaucoup de soldats, 2 chars et 8 drones aujourd’hui

Ce soir à 22h00 en direct sur la Chaîne Publique d’Arménie, le capitaine Souren Saroumyan le représentant du ministère arménien de la Défense de l’Artsakh -qui remplaçait au pied-levé Ardzroun Hovhannisyan qui subit un contrôle médical bénin- s’est exprimé sur la situation au front de l’Artsakh (Haut-Karabagh) aujourd’hui.

Les Forces arméniennes ont lutté toute la journée et repoussé toutes les attaques azéries qui a recensé de nombreuses pertes humaines. Les Forces arméniens ont fait 2 prisonniers de guerre. « L’ennemi perdant sur le terrain des combats, bombarde les habitations civiles » dit-il et à propos d’ironiser sur les fameuses photos diffusées par Aliev sur la prise de Chouchi par les forces azéries.

Les Arméniens ont détruit aujourd’hui un char azéri et capturé un autre char. Ils ont détruit 8 drones.

« Le moral de nos troupes est très fort et la victoire ne fait pas de doute » a affirmé Souren Saroumyan.

Krikor Amirzayan