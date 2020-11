La bataille pour la ville clé de Chouchi continue

Erevan, 9 nov 2020 NAM avec AFP - Les combats pour le contrôle de la ville clé de Chouchi au Nagorny Karabakh entre forces arméniennes et armée

azerbaïdjanaise continuent, a affirmé lundi le Premier ministre arménien Nikol

Pachinian.

« Les combats pour Chouchi continuent », a-t-il écrit sur sa page Facebook, alors qu’un responsable de la République du Haut Karabakh aurait indiqué plus tôt que la ville était tombée, au lendemain d’une annonce en ce sens de l’Azerbaïdjan.

M. Pachinian n’a pas donné d’autres précisions.

Un peu plus tôt, un porte-parole de la présidence de la république du Nagorny Karabakh avait annoncé sur Facebook que Chouchi n’était plus sous contrôle arménien et que « l’ennemi approche Stepanakert », la capitale de la région.

"Nous devons admettre une série d’échecs qui nous hantent et que la ville

de Chouchi n’est plus sous notre contrôle", aurait écrit Vahram Poghossian, alors que des rumeurs circulent sur de possible piratage de compte de leader de la République du Haut-Karabakh.

Cette ville, érigée au sommet d’une montagne, est située à seulement quinze

kilomètres de Stepanakert, et sur la principale route reliant la république

autoproclamée à l’Arménie, son soutien politique, économique et militaire.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev avait annoncé dimanche "avec une

fierté et une joie très grandes« que Choucha avait été »libérée".

L’Azerbaïdjan a diffusé une vidéo lundi présentée comme filmée dans la

ville désertée, et d’un de ses bâtiments sur lequel le drapeau azerbaïdjanais

avait été hissé. Mais curieusement, aucun soldat azéri n’apparait dans ce « film ». L’annonce de cette « victoire » aujourd’hui semble toutefois essentielle dans le dispositif de propagande d’Aliev, le 9 novembre étant le jour du drapeau dans ce pays.

Bakou cherche depuis la fin septembre à reprendre le contrôle du territoire

séparatiste soutenu par Erevan et qui lui échappe depuis le début des années

1990.

Les combats ont permis en six semaines à l’Azerbaïdjan suréquipé, aidé par la Turquie qui a pris le contrôle de l’armée azérie et des djihadistes syriens de reprendre des territoires, à la faveur d’un combat inégal qui obéit a des objectifs de nettoyage ethnique.