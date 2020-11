L’appel d’Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh de croire à la victoire dans l’union

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh dans une déclaration il y a quelques minutes a affirmé que les combats continuaient sur de nombreux fronts en Artsakh (Haut-Karabagh). « L’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh et les combattants volontaires tiennent fortement debout sur la terre de leur patrie et nous lutterons contre l’ennemi jusqu’au bout. Notre lutte dans l’union peut changer la situation, nous pouvons repousser l’ennemi hors des frontières de l’Artsakh car c’est la volonté forte qui déterminera l’issue de la guerre. Le peuple arménien peut encore exprimer cette volonté. Chacun de nous doit rester fort sur ses positions et les résultats seront au rendez-vous » a écrit sur sa page facebook Arayik Harutyunyan en concluant « J’e crois en notre victoire ! ».

Krikor Amirzayan