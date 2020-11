3 drones azéris abattus et attaques repoussées par les Arméniens près de Karmir Shouka (Haut-Karabagh) cet après-midi

Aujourd’hui entre entre 12h10 et 14h50 en direction de Karmir Shouka près de Martouni (Haut-Karabagh) les forces arméniennes ont abattu 3 drones azéries. A 14h20 les unités de l’armée azéries qui avaient tenté de porter des attaques en direction de Karmir Shouka avaient été repoussées par les Forces arméniennes a indiqué Ardzoun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense. Sur plusieurs fonts de l’Artsakh (Haut-Karabagh) et notamment à Martouni et Chouchi les Arméniens contiennent et repoussent avec un certain succès les assauts répétés des troupes de l’Azerbaïdjan aidées par les djihadistes-mercenaires turco-syriens.

Krikor Amirzayan