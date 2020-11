Renaud Muselier : « N’attendons pas que les populations arméniennes deviennent les martyres d’une 2e stratégie génocidaire de l’axe Erdogan-Aliev »

Déclaration de Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur :

J’appelle la France, l’Union européenne et l’ONU à reconnaître la République du Haut-Karabagh !

Jour après jour depuis que le conflit du Haut-Karabagh a éclaté, la situation s’aggrave pour les populations arméniennes de l’Artsakh. En ce moment même, les villes de Chouchi et Stepanakert (la capitale) sont menacées par les troupes azerbaïdjanaises et leurs alliés turcs.

Ce conflit, selon les observateurs sur place, est le théâtre de véritables crimes de guerre : l’utilisation de phosphore blanc et de bombes à sous-munitions est avérée et constitue une catastrophe humanitaire. Cette urgence est d’autant plus pressante que des hôpitaux, des maternités et des zones civiles entières sont ciblées par l’agresseur. Les décapitations rituelles mises en scène par les djihadistes présents sur le front, dont a parlé le président de la République le 1er octobre dernier, sont un élément supplémentaire de l’horreur qui menace chaque jour les populations arméniennes de l’Artsakh. Nous avons le devoir de nous hisser, en tant que République, en opposition à ces alliés objectifs du terrorisme international qui aujourd’hui sèment la terreur dans le Haut-Karabagh.

Cent-cinq ans après le génocide des Arméniens, la France, l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies doivent conjointement, et dans le respect du droit international, reconnaître l’indépendance de la République du Haut-Karabagh. Cette reconnaissance sera une protection pour les populations aujourd’hui en danger de mort. La situation sur le terrain est dramatique - c’est maintenant que tout se joue et que la communauté internationale toute entière doit faire preuve de détermination et de solidarité avec les populations arméniennes. N’attendons pas qu’elles deviennent les martyres d’une deuxième stratégie génocidaire de l’axe Erdogan-Aliev !