Disparition de Jacques Donabédian, grande personnalité de la communauté arménienne de Marseille

Nous avons appris avec tristesse la disparition de Jacques Donabédian, militant de la cause arménienne et grande figure de la communauté arménienne de Marseille. Jacques Donabédian infatigable personnage « aura été tour à tour Président du Comité du 24 Avril et Président du CCAF Sud » a indiqué le CCAF Sud dans un message suite à la disparition de Jacques Donabédian en présentant ses condoléances à son épouse Annie et sa fille Anouch.



Jacques Donabédian était né le 11 janvier 1945 à Tunis (Tunisie) d’un père arménienne et d’une mère gréco-sicilienne. Ses parents avaient transmis à Jacques mais également à sa sœur Rosie et son frère Patrick, l’amour et la fierté des origines arméniennes. En 1961 Jacques Donabédian s’installera à Marseille pour terminer ses études secondaires. Il entreprendra des études longues avec un doctorat en physique.

Ingénieur en région parisienne puis directeur commercial à Aix-en-Provence auprès d’une société informatique, Jacques Donabédian avait très tôt épousé la cause arménienne. Il avait été membre entre 1963 et 1988 de plusieurs associations dont le Centre d’Études Arméniennes puis à l’École Abovian ainsi qu’à l’association des Arméniens d’Aix-en-Provence qu’il représentait en 1997 au sein du Comité 24 Avril. Il présidera ce comité de 1999 à 2001 puis il fut élu plusieurs fois président du CCAF-Sud. En février 2011 il était décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin dont il était proche. La cérémonie s’était déroulée en présence de nombreux élus dont Didier Parakian adjoint au Maire de Marseille.

Jacques Donabédian a également été membre du Centre ANI, de l’UGAB de Marseille de la Chorale Sahak Mesrop et de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Arménienne (CCIFA). En 2018 il avait écrit un livre « Parcours d’un colleur d’affiches - Au service de la cause arménienne » résumant son engagement sans faille pour la défense de la cause arméniennes.

Krikor Amirzayan