La musique et l’humour au service de la paix, le tout orchestré par André Manoukian

André Manoukian, maître de cérémonie d’un gala pour le Haut-Karabagh le 27 novembre prochain © Claire Barbuti.

Le 27 novembre aura lieu un gala en ligne : des artistes se mobiliseront ainsi pour la paix en Artsakh, et pour récolter des fonds pour la population.

Que faire face à l’urgence dramatique de ce qui se passe actuellement en Artsakh, dans l’indifférence internationale ? Chacun tente de mettre ses propres capacités au service des Arméniens. Et les capacités de Maud Kouyoumdjian, ce sont ses compétences dans le milieu de l’événementiel et du spectacle, dont elle pratique le métier depuis plusieurs années, notamment en coordonnant le Festival de l’humour à Paris. C’est donc tout naturellement qu’elle a eu l’idée d’agir à sa façon en organisant un grand événement artistique, caritatif et digital, qui prendra la forme d’un concert capté au Pôle culturel d’Alfortville (¡ POC !) avec des interludes humoristiques, le 27 novembre à 20h30, en streaming disponible 48 heures.

Son désir : « Mettre mes connaissances, mon réseau et mes idées au service des Arméniens », nous explique en plein weekend Maud Kouyoumdjian. Car à moins d’un mois de l’événement qu’elle a pensé, la jeune dynamique ne connait pas le repos et a plein de choses à régler. Avec en ligne de mire le plus important et qui la stimule pour donner le meilleur d’elle : récolter de l’aide financière (les recettes de l’événement seront intégralement reversés au Fonds arménien), et faire connaître au plus grand nombre la situation, qui passe à la trappe des actualités sanitaire et américaine. Car grâce à la portée de ce gala exceptionnel, l’idée est aussi d’apporter un nouveau regard sur la République d’Artsakh et attirer l’attention sur la nécessité de penser notre présent d’une façon solidaire et collective, pour préserver le futur de notre humanité.



Maud Kouyoumdjian à l’initiative de cet événement artistique et humanitaire.

Pour cela, Maud Kouyoumdjian a dans un premier temps appelé André Manoukian, qui s’est tout naturellement associé à l’événement (« L’Arménie a une richesse : sa diaspora. Alors quand là-bas, ils voient les manifestations partout en Europe, ça leur fait chaud au cœur. Au-delà de l’argent collecté, nous voulons leur montrer qu’ils ne sont pas tout seuls », explique l’artiste engagé), très vite rejoint par Mathieu Madénian, Patrick Fiori et Marion Mezadorian. Musique et humour : le ton de l’événement était donné.

Il fallait ensuite lui trouver un lieu. Ce fut chose faite lorsque Maud Kouyoumdjian a contacté le Pôle culturel d’Alfortville : « Sans le POC, je n’aurais pas pu monter cet événement. Sa directrice a de suite accepté de nous accueillir, en mettant à disposition le lieu, les équipes techniques et les services de communication. »

Mais l’important était également d’élargir la portée de l’événement, pour donner une dimension encore plus universelle au rendez-vous : il était donc indispensable que des non-Arméniens soient présents. Là, encore, le défi a très vite été relevé : Elodie Frégé a accepté, elle qui se dit très concernée par le prisme de son amitié avec André Manoukian ; Alex Vizorek également a dit oui tout de suite et nous réserve une grosse surprise (« Pour le coup, il ne va pas faire ce qu’il sait faire..., nous prévient Maud. Peut-être que, grâce à cet événement, une nouvelle carrière s’offrira à lui ! ») ; Juliette du groupe LEJ sera aussi présente, elle qui collabore fréquemment avec le Youtubeur Waxx (alias Benjamin Hékimian) ; ... Et bien d’autres surprises vous attendent !

Dans ce contexte si particulier, des artistes de tous horizons et de toutes nationalités ont conjugué leurs voix sous le nom d’Artistes Unis pour la Paix pour lancer cet appel à la tolérance et pour témoigner que la culture reste le plus court chemin pour pacifier les esprits, instaurer un dialogue interculturel et faire écho à des causes qui nous dépassent. Au travers de l’humour, la poésie, la chanson et des duos inédits, ils souhaitent mettre en lumière cette vision qu’un espoir est toujours possible. Il est urgent que les peuples, quelles que soient leurs couleurs, leurs origines ou leurs croyances apprennent à se connaître et à conjuguer leurs talents.

Claire Barbuti

Gala exceptionnel des « Artistes unis pour la paix », le vendredi 27 novembre à 20h30 en streaming sur Dailymotion

Liste des « Artistes Unis pour la Paix » : André Manoukian (maître de cérémonie) ; Patrick Fiori - Elodie Frégé - Mathieu Madénian - Alex Vizorek - Vincent Baguian - Serge Avédikian - Waxx - Juliette (L.E.J) - Macha Gharibian - Marjolaine Piémont - Marion Mézadorian - et bien d’autres !

Tarif plein : 15 euros / Tarif VIP (mention de votre nom sur le générique de fin) : 20 euros / Tarif libre possible - Les recettes sont directement versées au Fonds Arménien de France

Réservations : https://www.billetweb.fr/artistes-unis-pour-la-paix

Renseignements : [email protected]

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/767975630726514/