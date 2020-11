Les Arméniens transforment Chouchi en Stalingrad Nezavissimaïa Gazeta publie une analyse de la situation

Vladimir Mukhin a publié le 8 novembre dans le quotidien Russe Nezavissimaïa Gazeta une intéressante analyse de la situation militaire à Chouchi.

Les Arméniens transforment Chouchi en Stalingrad



L’avancée de l’armée azerbaïdjanaise dans le centre du Karabakh pourrait lui être fatale.

En Azerbaïdjan, l’annonce de la prise de contrôle de la ville de Chouchi a suscité la jubilation. A Erevan, la déclaration du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été démentie. « A Chouchi, les combats continuent. Attendez et faites confiance à nos troupes », a écrit Artsrun Hovhannisyan, porte-parole du ministère de la défense arménien, sur Facebook. Plus tard, les réseaux sociaux ont publié une vidéo de Chouchi, où les habitants de la ville ont signalé l’arrêt des combats.

Il n’y a pas eu de confirmation vidéo de Bakou concernant la capture de Chouchi, bien que de nombreux clips aient été postés alors que le peuple d’Azerbaïdjan célébrait la nouvelle dans la capitale. Cependant, le blog vidéo « Baghramyan-26 » a rapporté dimanche à midi « qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas un seul saboteur azerbaïdjanais à Chouchi ». Nous pouvons supposer que l’offensive réussie de l’armée azerbaïdjanaise sur les pistes de montagne du sud au nord a été suspendue. Les unités sont immobilisées sur la route nord-sud à Karmir Chouka et dans les batailles pour Chouchi les unités arméniennes essaient de transformer chaque structure, y compris les restes de la forteresse historique en fortification, comme c’était le cas à Stalingrad.

Selon les estimations des experts, des groupes de reconnaissance et de sabotage (RDG) bien entraînés des forces armées d’Azerbaïdjan ont fait irruption à Chouchi, en marchant sur des sentiers de montagne, et le matériel militaire a été livré en un seul exemplaire. Les RDG fonctionnent selon des méthodes de guérilla. Leur activité sème également la panique, qui, avec l’appui d’une forte propagande de Bakou et d’Ankara, affecte négativement sur la population arménienne du Haut-Karabakh, qui quitte Chouchi et Stepanakert.

Le symbole de Chouchi, où vivaient plus de 90% des Azerbaïdjanais avant le conflit des années 90, joue un rôle très important dans les plans militaires, stratégiques, politiques et d’image de Bakou. Cette ville est une fortification naturelle sur le relief de la région où se trouve Chouchi. Par exemple, toute la partie sud et sud-est est une pente abrupte de 40 à 100 mètres de haut, et les journalistes qui ont écrit que la ville est entourée par les troupes azerbaïdjanaises n’avaient pas tout à fait raison. L’agglomération est limitée par des falaises naturelles et ce n’est que dans la partie nord de la ville qu’elle est principalement accessible par la partie supérieure du bassin versant, entourée de forêts denses (dites vertes), par la route Erevan-Goris-Latchin-Stepanakert. Cette route est susceptible d’être traversée par des unités azerbaïdjanaises qui avancent. Ils ont apparemment été arrêtés par les troupes arméniennes et des unités régulières de l’armée de défense du Karabakh. Selon les rapports des réseaux sociaux, la population du Karabakh part par le corridor de Latchin pour l’Arménie le long de cette route. Et à en juger par les coups de feu, il n’y a pas de combats sur la route, et personne ne gêne les mouvements.

Les combats se déroulent juste à côté. Comme Artsrun Hovhannisyan l’a annoncé le 8 novembre, de violents combats se déroulent autour de Chouchi depuis trois jours déjà, ainsi qu’à Karintak (situé au sud de Chouchi au pied des falaises) et à Litsagor (lieu de jonction de la route de montagne avec l’autoroute Latchin-Stepanakert en provenance du sud).

L’ancien vice-ministre de la défense d’Arménie, le général Gagik Melkonian, décrivant la situation autour de Chouchi, a déclaré aux médias que « dans dix ou quinze jours, lorsque les feuilles tomberont, les unités azerbaïdjanaises, opérant dans les forêts n’auront nulle part où se cacher et devront fuir notre pays ». A la question de savoir si l’on peut considérer que la supériorité technique de l’ennemi s’affaiblit, Melkonian a répondu : « Elle s’affaiblit parce qu’ils se battent dans les montagnes, qu’il est impossible d’y apporter du matériel, et que ce qu’ils apportent est facile à détruire. Nous nous retrouvons avec des batteries d’artillerie à longue portée, qui tirent de loin sur Chouchi, Stepanakert et les villages voisins. Nous avons entraîné l’ennemi dans nos forêts et nous allons progressivement résoudre les problèmes », a déclaré le général.

« J’ai déjà dit que si Bakou décide d’avancer du sud au nord à partir des têtes de pont situées le long de la rivière Araxe, ils devront se déplacer sur les sentiers forestiers dans une zone montagneuse complexe. C’est ainsi que cela s’est passé », a déclaré à Nezavisimaya Gazeta l’expert militaire, le lieutenant général de réserve Yuri Netkachev, qui lors de son service militaire s’était rendu dans la zone de conflit du Karabakh. Il note que le succès relatif de l’offensive de l’Azerbaïdjan dans la direction de Chouchi est dû à la concentration de forces importantes, qui sont principalement représentées par des groupes de sabotage et de diversion bien entraînés. « Il est possible que des syro-turkmènes de la région montagneuse d’Idlib opèrent dans leurs rangs. Des experts et des politiciens ont déclaré à plusieurs reprises que ces mercenaires ont été amenés dans la zone de conflit avec l’aide de la Turquie. Et le chef du SVR [Services de renseignements étrangers russes] Sergey Naryshkin a affirmé que les services de renseignement turcs sont actifs dans la zone de conflit. Mais les mercenaires et les unités d’élite des forces armées azerbaïdjanaises, semble-t-il, sont pris au piège, car il est probable qu’ils resteront coincés à Chouchi pendant longtemps. Les voies de ravitaillement de l’arrière par les cols de montagne seront probablement coupées. Et ce sera une sorte de piège pour eux », a déclaré M. Netkachev.

L’expert note également que l’escalade du conflit pourrait faire exploser la situation en Transcaucasie, ce qui entraînerait un changement de la situation géopolitique dans la région et l’émergence de forces hostiles à la Russie et à ses alliés. Selon lui, les mêmes conclusions sont tirées en Iran. Le général fait référence à l’opinion du commandant des forces terrestres des forces armées iraniennes Kiyumars Heidari, qui a déclaré aux médias que son pays « n’acceptera pas les changements dans la géographie [géopolitique] de la région ». Netkachev pense que l’Iran pourrait se préparer à intervenir dans le conflit dans certaines circonstances. « Des troupes blindées, y compris du matériel de génie conçu pour le pont sur la rivière Araxe, sont transférées à la frontière » a-t-il déclaré.