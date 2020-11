Les attaques de l’armée azérie en direction de Martouni, Martakert, Taghavard et Chouchi mises en échec par les Forces arméniennes, l’ennemi a des pertes importantes

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense affirme ce lundi à midi que les tentatives d’attaques des unités de l’armée azérie en direction de Martakert, Martouni et Taghavad furent toutes mises en échec ce matin par l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh qui a repoussé l’ennemi. « En dehors de Chouchi, les autres combats sur d’autres positions sont importants. L’attaque ennemi en direction de Martouni est mise en échec, également en direction de Martakert, Taghavard et d’autres localités de l’Artsakh » a indiqué il y a quelques minutes Ardzroun Hovhannisyan confirmant que les combats se poursuivaient également autour de Chouchi ce matin. Selon les informations du ministère arménien de la Défense, les Arméniens infligeant à l’ennemi azéri des pertes considérables. Hier A. Hovhannisyan avait affirmé que cette journée serait probablement décisive pour Chouchi. « Soyons confiants à notre armée et attendons » avait-il affirmé.

Krikor Amirzayan